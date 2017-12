Le MC Béjaïa pour la confirmation

Par DDK | Il ya 22 heures 12 minutes | 440 lecture(s)

La seconde journée du championnat national de futsal de niveau 1 aura lieu aujourd’hui avec la programmation de deux derbys Béjaouis dans la poule B que la salle OMS de l’Opow de Béjaïa abritera successivement à 16 et à 18 heures. La première rencontre au programme aura lieu entre l’entente de Béjaïa et le FC Akbou, le premier club cité a été défait le week-end passé par le MCB sur le score de 10/2, alors que le second a été forcé au repos, donc une rencontre indécise et difficile à pronostiquer mais qui peut promettre. Le trio arbitral désigné pour ce match se compose d’Ouakkouche, Cherfi et Belkheraz. Le second derby de la capitale des Hammadites réunira l’étoile de Béjaïa au MC Béjaïa, une équipe qui a perdu lors du dernier match devant le FCB (8/4) contre celle qui crachait le feu contre l’EnSB (10/2), un match qui promet beaucoup surtout pour le MCB qui doit confirmer sa bonne santé alors que l’étoile essayera de se racheter. Cette joute sera arbitrée par Djouamma, Fahem et Benatsou. Signalons, enfin, que le FC Béjaïa sera forcé au repos.

Z. H.