Deux sites de stage retenus

à en croire les derniers échos parvenus de la maison JSMB, les choses commencent à se régler progressivement après l’installation du comité délégué, auquel a été assignée la tâche de gérer les affaires courantes du club.

Suite à la reprise des entraînements, hier, les fidèles supporters n’attendent que l’opération recrutement, sachant que le club est appelé à se renforcer s’il veut réellement atteindre l’objectif tracé au début de saison, à savoir l’accession en Ligue 1 Mobilis. Une réunion d’évaluation a eu lieu la semaine dernière entre le staff technique à sa tête Zeghdoud, le manager Brahim Zafour et les membres du comité délégué pour faire le bilan de la phase aller et se projeter sur l’avenir, en discutant sur les besoins du club lors de cette phase retour, ainsi que de la liste des joueurs libérables qui reste tributaire du recrutement, mais aussi du lieu du stage. Le technicien béjaoui, Mounir Zeghdoud, a insisté sur la primauté du staff technique qui porte sur le choix des joueurs à contacter et ceux à libérer, chose que les membres du comité ont approuvé. Le recrutement touchera les trois compartiments avec la volonté de Zeghdoud de renforcer plus la défense, le maillon faible de la phase aller. Concernant le stage, deux sites ont été choisis, il s’agit du complexe sportif d’El Vaz de Sétif ainsi que celui de Tipaza et la décision ayant trait à certains critères notamment financiers pourrait être prise dans les heures qui viennent. Si tous les détails seront réglés dans les délais, le stage débutera ce dimanche pour s’étaler jusqu’à la veille de la reprise du championnat, soit une quinzaine de jours, pour bien préparer la seconde partie du championnat.

Moussi et Belhani libérés

La direction de la JSMB a dévoilé les noms des deux premiers joueurs à libérer lors de ce mercato hivernal, il s’agit de Moussi Abdessalam et le gardien Belhani Abderaaouf. Ces deux joueurs qui n’ont pas donné satisfaction tout au long de la première partie du championnat ont été libérés après concertation du staff technique avec le manager général et l’étude du bilan individuel de chaque élément.

