«Voilà ma condition pour prolonger…»

Par DDK | Il ya 22 heures 10 minutes | 2088 lecture(s)

Alors que l’on s’attendait à ce qu’il prolonge son contrat avant-hier, le portier Abderrahmane Boultif n’a finalement pas rempilé. Cependant, il devait rencontrer hier encore ses dirigeants.

La Dépêche de Kabylie : Finalement, vous n’avez pas renouvelé votre contrat comme prévu. Peut-on savoir pourquoi ?

Abderrahmane Boultif : Effectivement, c’était prévu que je prolonge mon contrat, mais je ne me suis pas entendu avec les responsables sur certains détails. Des détails très importants. Mon contrat prendra fin au 12 janvier et j’ai jusqu’au 11 janvier pour renouveler.

On croit savoir que vous avez demandé aux dirigeants des garanties quant à vos arriérés avant d’apporter votre signature. Vous confirmez ?

En effet, j’ai demandé des garanties concernant les salaires que le club me doit encore. Je n’ai pas demandé de l’argent, mais juste des garanties concernant mon dû. Le club est, peut-être en difficulté financière, mais j’ai juste demandé un document me garantissant de toucher mes salaires lorsque l’argent sera disponible.

D’après nos informations, vous n’avez pas touché sept mensualités…

En effet, ce qui est trop pour n’importe quel joueur. Cependant, je n’ai pas réclamé de l’argent, mais juste des garanties. Bien que d’autres clubs m’aient sollicité, mon OK, je l’ai donné aux dirigeants kabyles. Contrairement à ce que font certains, je n’attaquerai jamais le club en justice. J’ai un grand respect pour la JSK et ses supporters.

Donc, si vous recevez des garanties, vous prolongerez ?

J’aime la JSK et je suis prêt à rester à vie dans ce club. J’espère qu’un accord sera trouvé et je prolongerai le plus normalement possible. Comme je vous l’ai dit, je demande seulement des garanties et inch’Allah, on trouvera un terrain d’entente.

Entretien réalisé par

Mustapha Larfi