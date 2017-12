Plus de 1 300 coureurs attendus aujourd’hui

Par DDK | Il ya 22 heures 11 minutes | 490 lecture(s)

Le formidable site côtier d’Acherchour sur la route de Tichy (commune de Boukhelifa) abritera aujourd’hui à partir de 9 heures la 37e édition du challenge cross de la Soummam. Béjaïa est la 3e étape du Challenge national de cross-country FAA. Elle intervient après les cross de Khroub et Biskra. Il est à souligner que le cross de la Soummam est l’un des plus attendus de la saison pour la qualité de la compétition proprement dite, mais aussi pour la concurrence, étant donné que l’on enregistre, à chaque édition, la présence de meilleurs d’athlètes. Le cross qui coïncide avec le début des vacances scolaires verra certainement une forte participation où toutes les conditions sont réunies par les membres du bureau de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Béjaïa. Ainsi, la participation à la compétition est ouverte aux athlètes des clubs affiliés à la FAA ainsi qu’à ceux du secteur scolaire et universitaire. Neuf courses représentant cinq catégories sont au programme d’aujourd’hui, il s’agit des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors et seniors chez les filles et garçons ou les deux premières catégories sont réservées aux clubs de la région centre-est, alors que les autres sont nationales. Sur le volet technique et concernant les distances à parcourir, elles sont reparties comme suit : les benjamins et benjamines (2 km), les minimes filles (2,3 km) et les minimes garçons (2,7 km), les cadettes (3,2 km), les cadets (4,8 km), les juniors garçons (6 km), les juniors filles et seniors dames (4,8 km) et les seniors hommes (9,6 km). Des récompenses individuelles et par équipes seront remis à la fin de chaque course où les cinq premiers de chaque catégorie seront récompensés. Les lauréats chez les benjamins et chez les minimes recevront des cadeaux, alors que chez les cadets et les cadettes, ils percevront respectivement 5 000 DA, 4 000 DA, 3 000 DA, 2 000 DA et 1000 DA. Les juniors (filles et garçons) auront respectivement 12 000 DA, 10 000 DA, 7 s que les seniors (hommes et dames) empocheront respectivement 30 000 DA, 20 000DA, 10 000 DA, 8 000 DA et 6 000 DA. Signalons que la précédente édition a été remportée chez les hommes par Bouchicha Hicham (Crepsem) suivi de Haraoui Mansour (Crepsem) et de Cheniti Amine (Cstoa). Chez les dames, Cheneh Rima (indépendante) suivi de Siham Ait Athmane (Obba) et de Kchiti Loubna (Obba).

Z. H.