Le programme de préparation connu

Par DDK | Il ya 22 heures 10 minutes | 1094 lecture(s)

La JSK ralliera la ville d’Aïn Benian ce matin (10 heures) pour un stage de préparation, en prévision de la seconde manche du championnat.

Le staff technique kabyle mise énormément sur ce stage pour travailler les insuffisances de l’équipe en prévision de la phase retour. Il a, dans ce sens, établi le programme de préparation de ce regroupement qui prendra fin mercredi . Pour la journée d’aujourd’hui, une séance d’entraînement est programmée à 15 heures au stade d’Aïn Benian. Dimanche, les équipiers de Raïah s’exerceront en salle le matin et sur le terrain l’après-midi. Lundi, ils travailleront en forêt le matin, avant d’affronter le RCK en amical l’après-midi. Le lendemain mardi et mercredi, place à des séances de récupération avant de rallier Tizi-Ouzou, jeudi. Ainsi, le staff technique kabyle ne compte rien laisser rien au hasard, son seul objectif étant que ce stage soit une totale réussite. Ayant relevé les insuffisances du groupe, Aït Djoudi et ses collaborateurs entendent faire de leur mieux pour que l’équipe soit plus performante, dans l’objectif d’entamer la phase retour en force, pour prétendre à terminer la saison dans une position confortable.

Plusieurs absents hier matin

Le staff technique a programmé hier matin une séance de musculation pour les joueurs. Cependant, plusieurs éléments ont raté la séance. Pour Asselah, Djabout, Boukhanchouche, ils étaient autorisés à s’absenter, selon un membre du staff technique. Cependant, s’agissant de Yettou et Raïah, l’on ignore pour le moment la raison de leur absence. Toutefois, ils devaient être présents hier après-midi lors du match amical programmé contre les Espoirs à partir de 15 heures.

Le match de coupe avancé de 24 heures

Prévu initialement pour le vendredi 29 décembre, le match de coupe d’Algérie entre la JSK et la formation de Ben Aknoun se jouera finalement le jeudi 28 décembre. C’est ce qu’indique le site officiel de la ligue professionnelle de football.

Le retour d’Aït Djoudi prévu hier

L’entraîneur en chef, Azzedine Aït Djoudi, n’a pas repris le travail hier matin. C’est le coach adjoint, Salem Gaci, et le préparateur physique Bourzag qui ont assuré la séance. Cependant, selon une source fiable, Aït Djoudi était attendu hier en soirée à Tizi-Ouzou et sera, en principe, avec l’équipe aujourd’hui au stage d’Aïn Benian.

