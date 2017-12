Le leader corrige l’O M’Cisna

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 279 lecture(s)

Pour sa quatrième sortie à domicile de la saison, le leader, l’Olympique Feraoun, n’a trouvé aucune peine pour signer sa quatrième victoire de suite en dominant facilement l’Olympique de M’Cisna (4 - 0) au stade communal de Feraoun. Les spectateurs présents ne pouvaient demander mieux, puisque la machine olympienne a encore frappé encore plus fort après le match de l’entame de la compétition qui a vu les Jaunes l’emporter face à la JSB (3 - 0 ) puis à Timezrit à sur le score (1 - 3) devant l’US Sidi-Ayad. En s’imposant sur un net et sans bavure 4 - 0 lors du choc au sommet disputé vendredi face à son concurrent, l’OM, l’OF confirme ainsi sa bonne santé et son intention de ne plus lâcher la première marche du podium. En effet, les Olympiens de Feraoun ont tout simplement survolé les débats, administrant une magistrale leçon de football à des visiteurs largement dominés sur tous les plans. L’ampleur du score reflète entièrement la physionomie du match, qui, par moments, tourna à la démonstration, tant les joueurs de l’entraîneur Beldjoudi furent exemplaires de maîtrisèrent les 90 minutes. La partie débuta en trombe à la faveur des locaux qui n’ont pas tardé à ouvrir la marque (6’), lorsque le virevoltant Djaâfri prend à défaut la défense adverse pour servir son camarade Kamel Bouhamar, qui n’a eu aucune difficulté pour signer la première réalisation. Poussés par leur merveilleux public, venu nombreux leur prêter main-forte à cette occasion malgré le froid glacial, les gars de Feraoun enchaînèrent de très belles phases de jeu, dont l’une trouva la juste récompense, au terme d’une action collectivement bien menée, permettant à Saïdi de servir sur un plateau Menad Aghouiles qui ne se fit pas prier pour ajouter le deuxième but (13’).Encaissant le coup, les gars de M’Cisna, trop timides dans leurs rares incursions, ne mirent jamais en péril la défense locale. En seconde mi-temps, les locaux vont poursuivre leur domination territoriale et maintenir leur suprématie en inscrivant un troisième but (55’) signé Koceila Adjad. Décidés à donner plus d’ampleur au score, l’attaque des Olympiens corse l’adition à la 65’ par Adjad, qui réussit, à l’occasion, le doublé et son quatrième but depuis l’entame de cet exercice. Pour les autres rencontres disputées vendredi dernier, le dauphin, le NRB Semaoun, a remporté son duel face à l’outsider, le WA Felden, par la plus petites des marges. Pour sa part, le WRB Ouzzellaguen a étrillé son vis-à-vis, l’ASTI Darguina, par un cinglant quatre à zéro (4 - ).

Samy H.