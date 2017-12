Les bilans 2017 et les prévisions 2018 au menu

Par DDK | Il ya 5 heures 37 minutes | 230 lecture(s)

La direction technique régionale a prévu une réunion pour demain avec l’ensemble des directeurs techniques de wilaya relevant de sa compétence. Une rencontre qui se tiendra à Béjaïa où il sera question de présenter les bilans de l’ensemble des stages et des sélections effectués au cours de l’année 2017. Un exercice qui a connu, faut-il le souligner, une intense activité au niveau des cinq wilayas. En effet, plus d’une trentaine de stages de formations (FAF 1, FAF 2 et FAF 3) et deux stages entraîneurs de gardiens de buts ont été réalisés au cours de l’année 2017. La direction technique régionale a également organisé un plateau inter-wilaya pour la catégorie U-15 au stade de Tirsatine, à Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, au mois d’avril dernier. C’était l’occasion pour les responsables de la DTR de sélectionner les meilleurs éléments. Les joueurs retenus ont été ensuite convoqués à la sélection qui a eu lieu à Baraki. Aussi, dans le souci d’améliorer cette performance et d’aller de l’avant, lors de la réunion prévue pour demain, il sera aussi question d’arrêter un plan d’action pour la nouvelle année 2018. A cet effet, chaque direction technique des wilayas d’Alger, de Tizi-Ouzou, de Bouira de Boumerdès et de Béjaïa présentera ses prévisions au titre de l’année 2018. Des plans d’actions qui porteront essentiellement sur le volet formation et sélection qui seront présentés, ensuite, à la direction technique nationale pour approbation. Cette ultime réunion de l’année 2017, à laquelle prendra part le directeur technique régional, Alel Benkhoukha, le chargé de la formation, Malek Amarouche, et MM Liacha Azeddine , Benmouhoub Saïd, Brahimi Abdellah, Tonkin Abdelkrim, respectivement DTW d’Alger, Béjaïa, Bouira, Boumerdès, et représentant de la Ligue de Tizi-Ouzou, sera présidée par Alel Belkhoukha, dont la mission à la tête de la direction technique régionale prendra fin le 31 décembre. En effet, la DTN, à sa tête Rabah Saâdane, a nommé tout récemment un nouveau DTR, à savoir Dahmane Badreddine, qui est appelé à prendre le relai. La rencontre de demain sera aussi une opportunité pour les présents de féliciter et de souhaiter une grande réussite au nouveau directeur technique régional, Dahmane Badreddine.

S. K.