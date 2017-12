Le RC Seddouk rate le coche

Par DDK | Il ya 5 heures 37 minutes | 257 lecture(s)

Annoncé comme la grande affiche de la journée, le choc ayant mis aux prises le dauphin, le RCS, le troisième du classement, le CRB Aokas, n'a pas connu de vainqueur.

Les deux formations se sont neutralisées sur un score nul vierge dans une rencontre où les débats ont été intenses de bout en bout et à la hauteur de la réputation des deux équipes, tant il y avait de l’engagement physique total et une grosse dépense d’énergie de la part des 22 acteurs. La formation du RCS tablait sur une victoire devant son nombreux et chaud public pour écarter son adversaire du jour et détrôner le leader. Finalement, les coéquipiers de Benmahrez ont raté leur sortie à domicile en concédant un nul face à cette fougueuse équipe du CRBA qui est venue en terre de Seddouk avec la ferme intention de repartir avec un résultat positif, pour consolider sa belle position et garder un œil sur le leader. L’entame du match était plutôt timide de la part des deux équipes tant l’enjeu a pris le dessus sur le jeu. Les poulains de Benslimane se sont procuré, au quart d’heure de jeu, une occasion sans parvenir à la concrétiser, au grand dam de la chaude galerie locale venue en force pour encourager son équipe. En face, les coéquipiers de Lounès Djouder ont paru sereins et calmes, ce qui leur a permis de fermer tous les espaces. La partie sera de plus en plus animée avec une bataille farouche dans l’entrejeu. Passée la demi-heure (32'), suite à un joli mouvement offensif, Yahiaoui va rater de peu le cadre. La dernière véritable occasion est à mettre à l’actif des Vert et Noir lorsque, sur un coup franc bien botté par Benmehrez, la balle sera repoussée par la transversale devant une chaude galerie qui a cru au but. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Mouloudi, certainement sermonnés par leur coach, sont revenus déterminés à aller chercher les points du match. Aussi, après une première alerte avortée, Bennacer, juste avant l'heure de jeu, mettra à rude épreuve l’excellent gardien Belkacemi qui repoussera le danger avec brio. S’en suivra une autre action chaude dans la surface, mais un défenseur du CRBAO dégage la balle de la main. L’arbitre ne bronche pas, au grand dam des locaux qui réclamaient un penalty. Loin de se décourager, les coéquipiers de Naït Bouda arriveront à se créer beaucoup de situations dangereuses, notamment sur balles arrêtées, mais sans résultat. Dès lors, le scénario va subitement changer avec une formation du CRBAO qui, sentant un bon coup à jouer, va élever le rythme et prendre un peu plus d'initiatives, en allant créer le danger dans le camp adverse. Et à un vingt minutes de la fin, elle a failli réussir le hold-up, lorsque, sur un contre rapide, Bihi s’en va seul. Mais il ratera son duel avec Hemani. Le coach du RCS a beau incorporer des éléments frais pour apporter du sang neuf au jeu de son équipe, mais les coéquipiers de Benmokhtar verront toutes leurs tentatives vouées à l’échec, soit par maladresse, soit par la vigilance de l'arrière-garde des littoraux, bien articulée autour de son gardien. Les dernières minutes seront palpitantes à suivre avec un pressing terrible imposé par les locaux. A cinq minutes de la fin, sur un ballon venu de la gauche, Benmaâmar, embusqué dans la surface, ratera l’immanquable. Il faut dire aussi que les coéquipiers de Lahlouh ont bien joué le coup défensivement. Malgré les derniers assauts désordonnés des gars de Seddouk, le score n'évoluera pas. Et c’est sur ce résultat que l’arbitre sifflera la fin de la rencontre. Un (0 – 0) qui n’arrange pas le RCS, qui vient ainsi de perdre deux points précieux dans la perspective de la course pour la montée. A classement, la formation de Seddouk reste juste derrière le leader NCB, qui a été lui aussi accroché par l’autre prétendant, la JSB Amizour, dans l’autre choc du jour.

Zahir Ait Hamouda