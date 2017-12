L’ES Béjaïa honore ses mondialistes

Par DDK | Il ya 5 heures 38 minutes | 191 lecture(s)

C’est dans une ambiance de joie et de fête que l’ES Béjaïa, club multidisciplinaire, a honoré ses deux athlètes mondialistes dans la discipline Yoseikan Budo, à savoir Mustapha Tarchount, vice-champion du monde, ainsi que Boumedjmadjene Zohra, médaillée de bronze dans la même discipline. Cette cérémonie, qui s’est déroulée à l’école des sourds-muets de Sidi Ali Lebhar, a été rehaussée par la présence du P/APC de Béjaïa du président de l’APW, de plusieurs députés, du DJS, de l’entraîneur de la sélection nationale, de l’ex-star du football béjaoui, Rachid Dali, des membres des familles des lauréats... Après une prise de parole des autorités locales, les organisateurs ont récompensé les deux mondialistes et les lauréats au niveau national de Yoseikan-Budo, de Badminton… Le vice-champion du monde, Mustapha Tarchount, a avoué : «Je remercie les responsables de notre club. Vraiment je suis très content de ce geste qui va nous booster à fournir plus d’efforts pour aller de l’avant». La médaillée de bronze au dernier championnat du monde en Tunisie, Boumedjmadjene Zohra, a été aussi très émue : «Franchement, je n’arrive pas à trouver les mots pour exprimer ma joie après ce geste qui me va droit au cœur. C’est une motivation de plus pour décrocher une médaille d’or lors du prochain championnat du monde», a-t-elle dit. L’homme à tout faire de l’ESB, Y. Stambouli, DTS de la section Yoseikan-Budo, était également aux anges : «Je remercie les présents qui ont répondu favorablement à nos invitations. C’est grâce à eux que la cérémonie a été une réussite . Malgré le manque de moyens, nous avons essayé d’honorer nos champions en espérant que les autorités locales fassent un geste à leur égard, car ils méritent beaucoup de considération après avoir hissé haut le drapeau national», a-t-il insisité. Après la fin de la cérémonie, l’assistance a été conviée à un dîner.

Z. H.