La JS Azazga en perte de vitesse

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 225 lecture(s)

Les choses n’avance apparemment pas du côté de la JS Azazga qui continue de manger de son pain noir. Les gars d’Azazga n’ont pas pu se racheter de leur dernier faux pas à domicile face à l’IRB Berhoum, en revenant cette fois-ci bredouille de leur déplacement à Bordj Ghedir. Les capés de Hocine Chikhi se sont inclinés sur le score de deux buts à zéro face à l’AS Bordj Ghedir et rentrent à la maison avec zéro point. Une défaite quine va pas arranger les affaires des Rouge et Noir qui stagnent à la 12e place avec seulement 14 points, loin d’être à l’abri car ils pourraient se voir menacés de relégation. Précieuse victoire du MB Bouira (1 - 0) devant le NRB Ouled Derradj. C’est la deuxième victoire de suite qui lui permet de se hisser à la quatrième place avec 20 points, ex-æquo avec l’IRB Ain Lahdjar. Tactiquement, ce sont les visiteurs qui étaient plus présents et surtout mieux organisés, contrairement aux mouloudéens qui manquaient de réussite en attaque à l’image de Allouache Amar qui n’était pas dans son grand jour ou encore Belouarem et Karoun déconcentrés. Ce dernier avait raté deux occasions nettes pour ouvrir le score à la 20’ puis, à la 26e minute. Il a fallu que le latéral Akil monte pour libérer les siens. On joue la 32e minute sur un corner bien lifté par Allouache, Akil en pleine course coupe la trajectoire de la balle d’une tête décroisée et ouvre le score. Celui-ci, avec ces montées fulgurantes, a failli contribuer au second but. Lorsque sur une belle remise, il trouve Mazouni de la tête, sauvé in extremis par le portier de Ouled Derradj, d’un excellent reflex.

Le MBB gagne sans convaincre

La partie qui était disputée et ouverte, les visiteurs ont manqué de niveler le score par l’intermédiaire de Benhamidouche (35’et 42’), ainsi que Hamouche qui a donné du fil à retordre à la défense mouloudéenne, sans pour autant profiter des bévues monumentales commises par le jeune portier Ouamrane qui laissa échapper la balle à trois reprises, heureusement pour lui et son équipe, il n’y avait pas preneur. Les visiteurs sont revenus en force en deuxième mi-temps, à peine deux minutes de jeu (47’), Hamouche rate le but égalisateur de la tête. Le MBB réagit, à la 66e minute suite au débordement de Belouarem, d’un tir vicieux a failli tromper le portier de Ouled Derradj. L’entrée de Saadaoui et Charef Abdou dans les vingt dernières minutes a donné plus de vivacité à la ligne d’attaque du Mouloudia. À la 82’, Charef qui hérite d’une balle mal dégagée des visiteurs, rate lamentablement le cadre et le deuxième but, une minute plus tard, contre attaque des visiteurs, Benhamidouche oublié dans la surface de réparation place un joli tir, heureusement pour le Mouloudia, le défenseur Boucheloui était dans la trajectoire de la balle qui sort en corner. Ce fut la dernière action de but des deux côtés avant que le référé ne mette un terme aux débats.

M. B. et M. A.