Soummam domine et gagne

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 354 lecture(s)

Le onze d’El Kseur, tout auréolé par sa victoire le week-end dernier à l’extérieur, se devait de décrocher les trois points de la victoire at home pour se rapprocher un peu plus du trio de tête. Cela n’a pas été le cas.

En effet, l’Olympique d’El Kseur vient de subir une autre défaite chez lui face à l’USS, dans un derby qui a tenu toutes ses promesses. En donnant la réplique à une équipe qui s’est présentée à El Kseur avec la peur au ventre, l’OSEK s’est vite aperçue que le jeu est sur le terrain non sur le papier. L’entraîneur Hamouche a aligné, pour la troisième fois consécutive, une équipe qui ne gagne pas au stade Zaïdi Brahim. C’est du moins le constat des supporters présents au stade. Sur le terrain, ce sont plutôt les visiteurs qui se sont imposés jusqu’à faire la loi sur le jeu, tout en respectant un adversaire qui a montré toutes ses limites, faiblesses, désorganisations, indisciplines dans le jeu et excès de zèle. Dès le coup d’envoi, Les débats étaient très chauds et très serrés de part et d’autre. Les deux antagonistes s’efforcent de gagner la bataille du milieu. Lors de la première mi-temps les Olympiens ont trouvé beaucoup de difficultés face à une équipe de l’USS bien motivée, plus fraiche physiquement et pratiquant un football collectif. Les visiteurs ont bien su gérer cette rencontre jusqu’à la dernière minute du premier half. En procédant par des contres éclairs, ils parviennent à ouvrir la marque à la 39’ de jeu par Mekhlouf, d’un joli coup de tête. Chez les locaux, c’est la stupéfaction, Ensuite, les visiteurs s’emparèrent du milieu de terrain et étouffèrent les locaux qui ne savaient plus quoi faire devant la fougue de leurs adversaires. C’est sur ce score d’un but à zéro en faveur des poulains d’Abdiche que les 22 acteurs regagnent les vestiaires pour la pause citron. De retour sur le terrain, l’équipe d’El kseur abuse de ses longues passes devant une équipe de Béjaïa bien en place. Les Olympiens vont inquiéter le portier Dahmani, loupant quelques occasions nettes de scorer par Taouri (53’) Naour (60’ et 70’). Néanmoins, et contre toute attente, les visiteurs, qui s’étaient contentés de couvrir leur arrière-garde, réussiront à tromper la vigilance de Mezghiche et consorts à l’issue d’une superbe échappée de Izem, qui profite des erreurs cumulées de la défense pour ajouter une deuxième but, sous les applaudissements des supporters des Olympiens. Plus adroits, les visiteurs assomment les locaux, suite à un retrait de Karim Naït Yahia, repris victorieusement par Belkadi. Le reste du match ne rapporta rien. C’est sur ce score que l’arbitre mettra fin au débat, dans un fairplay total avec cette victoire nette et sans bavure pour les coéquipiers de Yacine Amaouche.

L’USM Béjaïa détrône WR Bordj Ménaïel

Cette journée a été aussi à l’avantage de l’USM Béjaïa qui prend désormais les commandes, à la faveur de son large succès (3 à 0) devant l’ES Draâ El-Mizan. Les Béjaouis s’installent, ainsi, en tête de classement, en détrônant l’ex-leader, le WR Bordj Menaïel, qui a perdu à l’extérieur face à l’US Auzia 1 à 0. Les gars de Bordj Menaïel dégringolent à la quatrième place avec dix-sept points et cèdent la place de dauphin aux gars de la JS Bordj Menaïel, qui ont battu le CR Zemmouri (2 à 0), en totalisent 19 points aux côtés de l’ES Bir Ghbalou qui devait jouer hier en déplacement face au MC Bouira.

Moulediouane tenu en échec

L’OS Moulediouane, pour sa part, qui reste sur deux victoires de suite, était appelé à arracher une troisième de suite face à Gouraya Béjaïa, mais en vain. Puisque les poulains de Kamel Arab se sont contentés d’un match nul à Tizi Rached, en faisant 2 à 2. Mais restent à l’abri, puisqu’ils totalisent dix points et pointent à la 13e place devant le CM Tidjelabine qui a gagné face à la JS M’Chedallah 2 à 1. L’ES Timezrit ferme la marche avec seulement six points, suite à sa défaite 1 à 0 devant le CRB Kherrata.

S. H. et M. B.