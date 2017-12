«Maintenir notre cadence de bons résultats»

Par DDK | Il ya 5 heures 36 minutes | 249 lecture(s)

Accosté, le joueur du MOB, Mehdi Kadri, a bien voulu parler des conditions du déroulement du stage à Blida ainsi que de la phase retour.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule le stage de Blida ?

Mehdi Kadri : Pour le moment, tout se déroule comme prévu. On travaille dans de très bonnes conditions et le groupe s’entraîne le plus normalement du monde sous les ordres de notre entraîneur qui fait de son mieux, pour bien préparer l’équipe à la phase retour, qui s’annonce difficile.

En parlant de la phase retour, comment l’aborderez-vous ?

Après avoir récolté 29 points lors de la phase aller et terminé à la deuxième place au classement général, notre seul objectif, au retour, est de garder cette bonne cadence de bons résultats et de se maintenir au podium jusqu’à la fin de saison, pour retrouver la Ligue 1 Inch’Allah.

La direction a recruté Hichem Cherif. Un mot ?

Je pense qu’avec son expérience, il peut aider le groupe à aller de l’avant. J’espère que les dirigeants vont renforcer l’équipe avec des éléments qui peuvent donner un plus au MOB, car notre mission en cette seconde phase sera encore plus difficile.

Propos recueillis

par Z. H.