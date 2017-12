Vers le maintien de Nezouani

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 252 lecture(s)

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation à la Ville des Roses pour la seconde phase du championnat et le match de coupe d’Algérie, programmé pour vendredi prochain à Blida (Brakni).Le groupe travaille présentement d’arrache-pied avec du biquotidien chaque jour pour être en super forme à la reprise, qui s’annonce encore plus difficile pour toutes les équipes qui aspirent à jouer le haut du tableau ou le maintien, car chaque point de récolté aura son pesant d’or lors du décompte final, en fin de saison. Concernant le volet recrutement, et après avoir assuré les services de Hichem Cherif, la direction, à sa tête Mustapha Rezki, s’active à trouver l’oiseau rare qui pourra donner un plus à l’équipe, surtout au milieu de terrain, après avoir libéré Baouali et Bentayeb. D’après une source proche de l'équipe, la direction pense et étudie la possibilité de garder Nezouani jusqu’à la fin de la saison, à condition de revoir son salaire à la baisse, surtout que le staff technique a émis le vœu de le garder.

Enrôler un nouveau goal

Après la libération de Meddour, l’équipe du MO Béjaïa s’est retrouvée avec deux gardiens seulement, à savoir Bencherif et Sidi-Salah. Une situation très risquée pour un club qui veut jouer l’accession et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie. Ainsi, le staff technique, en collaboration avec la direction, sont sur la piste de plusieurs gardiens de but qu’ils veulent enrôler lors de cette phase retour. On parle de Djemili et de Boultif, mais, d’après une source, le choix n’a pas encore été fait, car le postulant à ce poste doit répondre à certains critères qu’on fixés les dirigeants.

Z. H.