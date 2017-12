Haraoui Mansour (CREPSM) s’offre la 37e édition

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 254 lecture(s)

Le magnifique site d’Acherchour dans la commune de Boukhelifa a abrité hier la 37e édition du Challenge de la Soummam qui a vu la participation de 1010 athlètes venus de 15 wilayas du pays. Cette édition a été rehaussée par la présence en force des membres de la FAA, du DJS, des élus de l’APW, de plusieurs élus de l’APC de Béjaïa, de l’APC de Boukhelifa et celle de Tichy, ainsi que la grande famille sportive locale. Concernant le volet technique, la première course était celle des benjamines qui a vu Zaouche Ibtissa (ARBA) remporter la première place suivi respectivement par Raaf Lyticia (ACSA) et Darrouiche Chahinez (CSJ Ait Aissi). Chez les Benjamins, c’est Kouadri Mohamed Said (CA Bouira) qui s’est offert la première place devançant respectivement Djelbi Assil (IRC Sétif) et Yalaoui Abderahmane (ORBA). Chez les minimes filles, Saidani Ryma (ARBA) a décroché la première place, alors que Mellahi Liniza (EC Béjaïa) et Ahmine Nadia (AM Béjaïa) ont remporté respectivement la deuxième et la troisième place. Dans l’épreuve par équipe, c’est l’EC Béjaïa qui a dominé la course en remportant la première place. Pour les minimes garçons, Sadaoui Abdelkader (ACSA) a décroché la première place suivi de Khendak Rayane (APT Tizi-Ouzou) à la deuxième place et de Zekhane Boudjane (IRC Sétif) à la troisième place, alors que l’IRC Sétif a remporté la première place par équipe. Chez les cadettes, c’est Chibah Nawel (Ait Aissi) qui s’offre la première place devant Maachi Amina (OBBA) et Smail Nadjimi (RBS) respectivement deuxième et troisième, ainsi c’est l’EC Béjaïa qui a pris la première place par équipe. Chez les cadets, les trois premières places sont revenues au même club à savoir le SD Marsa (Chlef) et les athlètes sont respectivement Touati Abdeslam, Saad Mohamed et Taleb Ayoub et par équipe, c’est forcément le SDM qui remporte la première place. Chez les juniors garçons, Dou Abdenasser (CSTH El Oued) remporte la première place devançant Bassi Oussama (O Kechida) et Kadi Bouchakour (ASP Chlef), alors que par équipe c’est le CAA Tlagh qui remporte la première place. Chez les juniors filles, Kheroubi Wiam (CRB Tacheta) décroche la première place suivi d’Amiche Bouchera (MS Cherchel) et d’Ayeb Ahlem (JSH Missif), et c’est le CAA Tlagh qui a dominé les débats en remportant la première place par équipe. Dans la catégorie des seniors dames, c’est l’indétrônable Dahmani Kenza (NCBBA) qui a remporté le titre suivi de Bendarbal Malika (ASAPC) et de Sabour Nassima (ASAPC). L’ASAPC a dominé en décrochant la première place par équipe. La course la plus attendue est celle des seniors hommes qui a vu la participation de 97 athlètes pour une distance de 9,6 Km. Ainsi, Haraoui Mansour (CREPS) est arrivé premier devançant Bensaadi Abdelghani (NCBBA) et Dahmane Amar (ASAPC). L’ASAPC a remporté le titre par équipe. Après chaque course, des cadeaux et des prix ont été remis aux lauréats.

Z. H.