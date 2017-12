La tension persiste

Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 352 lecture(s)

La reprise qui était programmée pour vendredi passé n’a pas eu lieu pour cause d’absence de la majorité des joueurs, exceptés ceux résidant à Béjaïa et ses environs, au nombre de huit seulement.

Une situation qui avait contraint le coach à la reporter à vendredi, 16 heures, au stade de l’UMA. D’après une source proche des affaires du club, lesdits joueurs ont simplement boycotté la reprise pour réclamer leur argent, surtout que la direction leur a promis une mensualité la semaine passée, donc une promesse non-tenue. Si cette situation persiste, le club connaîtra certainement des moments de tension, notamment après la grève déclenchée par les joueurs la semaine dernière, particulièrement en cette phase cruciale pour la suite du championnat. La direction est ainsi appelée à trouver une solution à cette crise, si l’on veut bien débuter la seconde phase qui nécessite une bonne préparation, une bonne prise en charge et un bon renforcement vu les prestations tout juste moyennes de certains joueurs.

Plusieurs joueurs ciblés

Concernant le mercato hivernal, le comité délégué en concertation avec le manager général et le staff technique s’affaire à dénicher les joueurs capables de donner un plus à l’équipe lors de cette seconde phase. Même si les noms sont encore gardés secrets, une source a fait savoir que Mellouli (USB), Kacem (CRB) et Allali sont officiellement contactés pour porter les couleurs des Vert et Rouge Béjaouis pour cette phase retour. Signalons que les deux derniers joueurs cités, à savoir Kacem et Allali ont été libérés à la fin du championnat de la saison écoulée.

Le stage à Zeralda du 24 au 29 décembre

C’est aujourd’hui dimanche que débutera le stage hivernal de la formation des Vert et Rouge. Un regroupement qui s’étalera du dimanche 24 au vendredi 29 du mois en cours. Ce stage va permettre aux camarades de Benchaira de recharger les batteries en prévision de la phase retour qui débutera le 5 janvier prochain. Une rencontre amicale est prévue lors du dernier jour du stage contre un adversaire à désigner sur place.

Z. H.