RCK - JSK demain

Sauf changement de dernière minute, la JSK affrontera le RCK demain après-midi dans un match de préparation. Ce match sera une occasion pour les équipiers de Boukhanchouche de garder le rythme de la compétition. Pour sa part, le staff technique kabyle aura à relever les insuffisances de l’équipe pour les corriger en prévision des matchs de coupe et du championnat. Ainsi, Aït Djoudi et ses collaborateurs choisiront les joueurs les plus en forme pour débuter la phase retour.

Banouh prendra sa décision cette semaine

Selon une source fiable, l’attaquant de l’USMH Hamza Banouh n’a pas encore tranché sur sa prochaine destination. Convoité par le MCA et la JSK qui le veulent respectivement au sein de leur effectif, le joueur attend de récupérer sa libération après avoir saisi la commission de résolution des litiges lors des précédentes journées. «J’attends de récupérer ma lettre de libération cette semaine. On m’a assuré que j’obtiendrai mes papiers au plus tard mercredi prochain. Les règles sont claires et j’ai le droit d’avoir ma libération du fait que l’USMH me doit cinq mensualités. Une fois que j’aurai mes papiers, je décéderai où je signerai», a fait savoir Banouh.

Toujours pas d’accord entre Boultif et la direction

Le portier N° 2 de la JSK, Boultif, n’a pas encore trouvé un terrain d’entente avec ses dirigeants concernant le prolongement de son contrat. Ayant rencontré le manager général Karim Doudane avant-hier, les deux hommes ne se sont pas mis d’accord. C’est ce qu’on croit savoir d’une source fiable. D’après toujours notre source, Boultif rencontrera ses dirigeants dans les prochaines heures. Les deux parties tenteront de trouver un accord pour qu’il prolonge son contrat de six mois, soit jusqu'à la fin de la saison en cours. A noter que le goal devait rallier la ville d’Aïn Benian hier soir, car il ne s’est pas déplacé avec son équipe le matin. Le joueur entamera les entraînements aujourd’hui.

