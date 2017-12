Par DDK | Il ya 5 heures 35 minutes | 496 lecture(s)

Comme prévu, la JS Kabylie a rallié la ville d’Aïn Benian pour un stage de préparation. Le staff technique a programmé la première séance d’entraînement pour l’après-midi d’hier.

Ainsi, les choses sérieuses commencent pour les Canaris qui préparent la seconde manche du championnat. Le staff technique mise sur le bon boulot pour préparer la seconde manche du championnat. Il compte travailler tous les volets pour que l’équipe soit plus performante lors de la suite du parcours. «Ce stage de Ain Benian est une bonne occasion pour travailler les différents volets en prévision de la seconde manche du championnat. Les joueurs ont besoin de recharger les batteries pour prétendre à réussir un bon parcours lors de la seconde manche. En plus de travailler les différents volets, on disputera un match amical. On fera le maximum afin que l’équipe soit prête pour la reprise de la compétition», a déclaré le coach adjoint Salem Gaci. Côté effectif, l’attaquant Steve Ekedi n’a pas été convoqué pour ce stage. Cela démontre la volonté de la direction de se séparer de ses services en ce mercato. Les Kabyles travailleront jusqu'à mercredi prochain avant de rentrer à Tizi-Ouzou. Il est programmé pour jeudi prochain une rencontre avec la formation de Ben Aknoun pour le compte des 1/32e de finale de la coupe d’Algérie. À signaler que le coach Aït Djoudi devait arriver hier après midi à Ain Benian où son club effectue son stage de préparation.

La réunion conseil de surveillance - directoire annulée

La réunion prévue, hier matin, au siège du membre du directoire Lakhdar Madjène entre les membres du conseil de surveillance et le directoire de la JSK a été annulée. Selon une source fiable, seul Aït Djoudi était présent des membres du directoire. Côté conseil de surveillance, il y avait la présence de Mohamed Zeghoud, Hanin Meftah et Nassim Banabdarahmane. Cependant, en se dirigeant au siège qui devait abriter la réunion, la porte a été trouvé fermée. Selon toujours notre source, ce sont les membres du directoire qui ont fermé la porte, alors qu’ils étaient informé de cette réunion. Ce qui est arrivé n’était pas du goût des membres du conseil de surveillance qui ont quitté les lieux en colère. Plusieurs sujets étaient prévus hier entre le conseil de surveillance et le directoire. En effet, la question des dettes de la commission des résolutions des litiges, la situation financière du club, les salaires des joueurs impayés et autres sujets étaient tous au programmés lors de cette réunion annulée. En d’autres termes, les membres du directoire devaient présenter leur bilan depuis qu’ils ont pris l’équipe et ce qu’ils comptent faire.

AGEX le 7 janvier

Après l’annulation de la réunion d’hier, les membres du conseil de surveillances ont décidé de programmer une AGEX le 7 janvier prochain où tous les actionnaires seront présents. Joint par nos soins hier après-midi, le membre de conseil de surveillance, Mohamed Zeghdoud, a déclaré à ce sujet : «On convoquera tous les actionnaires pour une AGEX le 7 janvier prochain, soit savoir d’ici deux semaines. Les membres du directoire seront présents et on discutera plusieurs points, entre autres, la situation financière du club, les recrutements, le stage de préparation et d’autres points qui concernant le club. A l’issue de cette assemblée générale extraordinaire, on prendra les décisions nécessaires. Ainsi après ce qui est arrivé hier, l’AGEX du 7 janvier s’annonce très importante.

