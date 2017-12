Les U19, tel un rouleau compresseur

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 166 lecture(s)

Contrairement aux seniors qui cumulent les échecs, les juniors ou les U19 de Aït Yahia Union Sport continuent sur leur lancée et enchaînent les victoires depuis l’entame de la saison. Les capés de Ali Ait Maâmar sont leaders de leur groupe en championnat de wilaya des jeunes catégories, avec 15 points récoltés sur les 15 possibles. Des succès qui confirment de la solidité des U19 d’Ait Yahia Union Sport et de leur détermination à aller de l’avant et honorer comme il se doit les couleurs du club, mais surtout la région d’Ath Yahia. Le président de l’AYUS, Brahim Ihaddadène a estimé que «ces jeunes sont la fierté du club et ils sont l’avenir de l’AYUS dans les prochaines saisons. On doit prendre soin d’eux pour qu’ils aillent de l’avant et continuent à arracher de bons résultats». Et de poursuivre : «On a déjà commencé à faire appel aux services de quelques bons éléments des U19 pour jouer avec l’équipe première. Notre objectif est de les faire habituer à jouer avec les équipes de la division Pré-Honneur pour qu’ils progressent davantage. On doit exploiter au maximum les qualités de certains joueurs des U19 pour l’intérêt du club. S’ils continuent dans cette voie, ils termineront la saison en décrochant le titre de champion. Et c’est ce qu’on leur souhaite». Avec le bon état d’esprit qui caractérise le groupe, les juniors d’Ait Yahia Union Sport sont bien partis pour faire sensation et terrasser tout sur leur passage.

Massi Boufatis