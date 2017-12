Le DC Boghni champion d’hiver

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 202 lecture(s)

Relégué cette saison en division pré-honneur en raison d’une faute administrative, le DC Boghni, qui a entamé l’exercice avec un nul à domicile, est revenu depuis en force, clôturant même la phase aller en tête du peloton, avec une confortable avance sur son poursuivant immédiat, l’AS Imazgharen. Les Montagnards ont réalisé un parcours presque sans faute. En effet, à l’exception de deux faux pas à domicile face à, respectivement, l’AS Aït Bouadou et la JS Tadmaït, les jeunots de Boghni ont gagné toutes leurs rencontres. Un parcours qui permet, ainsi, au Djurdjura club de Boghni de s’offrir le titre honorifique de champion d’hiver. Une consécration qui permettra aux hommes du duo Tazkritt - Khelifi de passer la trêve au chaud et d’entrevoir la suite du parcours avec un moral au beau fixe. Toujours dans le haut du tableau, l’AS Imazgharen n’est pas revenue indemne d’Aït Bouadou, où elle s’est inclinée 3 - 1 devant la révélation de cette manche aller, l’ASAB, qui colle au trio de tête, derrière sa victime du jour, qui arrive en deuxième position et la JS Tadmait vainqueur (3 -1) aux dépens du FC Aït Zaim. Enfin, à signaler le retour de la JS Mechtras qui poursuit sa remontada en enchaînant victoire sur victoire. Cette fois-ci en dehors de ses bases face à la JS Boumhani.

S. K.