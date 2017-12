L’ES Ighil Ali fait naufrage

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 224 lecture(s)

Cette huitième journée s'est singularisée par le réveil des attaquants avec 23 buts inscrits et cinq cartons, dont celui du leader l’Olympique de Feraoun qui fait une véritable démonstration de force devant l’un de ses concurrents directs pour la montée, l’O M’Cisna, qui a littéralement volé en éclats dans la grande affiche du jour qui constituait un des grands tournants de cette phase aller du championnat. En effet, les Feraounais de Halim Bourdjah, qu’on disait sur ces mêmes colonnes qu’ils seraient confrontés à une situation qui s’annonçait difficile face à un onze de M’Cisna, se sont finalement imposés avec l’art et la manière et sur un large score. Ils enrichissent, ainsi, leur compteur de trois points supplémentaires. Du coup, les gars de Feraoun ont réussi à maintenir leur écart de deux points sur le dauphin, et leur voisin du NRB Semaoun, qui, de son côté, a réussi la passe de trois, en réalisant l’essentiel devant le WA Felden. Alors que l’US Béni Mansour enchaîne une deuxième victoire, en s’imposant largement devant l’US Sidi Ayad sur le score de 3 buts à 0. D’un autre côté, l’on enregistre le net succès du BC El Kseur aux dépens de la lanterne rouge, la JS Béjaïa, par quatre buts à un (4 - 1). Idem pour le WRB Ouzellaguen qui s’est imposé avec brio face à l’ASTI Darguina. Enfin, la belle opération de la journée est à mettre à l’actif de la JS Tameridjet qui s’est imposée sur le score de 4 à 1, en dehors de ses bases face à l’ES Ighil Ali, qui reste à la dernière place.

S. H.