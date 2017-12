Statu quo !

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 194 lecture(s)

La 8e journée de la division Honneur Béjaïa, disputée vendredi et samedi derniers, n’a pas apporté de changements en tête du classement, puisque c’est toujours le NC Béjaïa qui mène le bal, après les nuls ayant sanctionné les deux chocs de cette étape qui a mis aux prises les quatre équipes occupant les premières loges. En effet, le chef de file, le NCB a été contraint au partage des points par le nouveau promu, la JSB Amizour. Les poulains de Lyazid Azzi menaient trois au score, avant de se voir rattraper par les gars de Boukhalfa grâce à trois réalisations signées Saâdi (55’) Bemamar (78’) et Benhamoudi à la 85’. L’autre sommet, qui s’est déroulé à Seddouk entre les Verts du RCS et la coriace formation de Cap Aokas le Chabab, n’a, pour rappel, pas connu de vainqueur, puisque la partie s’est soldée sur le score de zéro partout (0-0). L’autre nouveau promu, le CRB Aït R’Zine a, quant à lui, réalisé un bel exploit à Oued Ghir où il a battu sur un score sans appel de 5 buts à 1 la formation locale et continue, ainsi, à progresser doucement, mais sûrement. Le CRB Souk El Tenine de Boualem Redjradj s’est révolté encore une fois et a étrillé son vis-à-vis de ce 8e round, la JS Ighil Ouazzoug, par un cinglant quatre à zéro (4 - 1). Le SS Sidi-Aïch a, de son, côté, concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe des pompiers, sur le score d’un but partout (1 - 1). Pour sa part, le club du quartier le plus populaire de Béjaïa, l’AS Taâssast, n’a pas raté l’occasion de la venue du NB Taskriout pour signer son second succès de la saison sur le score étriqué de (3 - 2). Le SRB Tazmalt, quant à lui, s’offre un bol d’oxygène après quatre journées de disette, en revenant avec la totalité des points de Barbacha, en dominant largement l’équipe locale, comme l’illustre de le score (3 - 0) sur lequel s’est achevé le match. Enfin, l’O Akbou était exempt.

Samy H.