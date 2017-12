Sur un joli but de Kacel

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 214 lecture(s)

Première défaite de la saison pour l’ES Bir Ghablou, battu par la plus petite des marges (1 - 0) par le MC Bouira. Ainsi, la rencontre derby était très disputée. C’est le MC Bouira qui a ouvert le score à la 12’ suite à un somptueux but de Kacel. Ce dernier, après avoir récupéré le ballon en milieu du terrain, se lance d’une belle course, d’un tir enveloppé à la limite de la surface de réparation, et met la balle dans la lucarne. Les visiteurs, très présents dans cette rencontre, mais manquant de concentration et de réussite, ont répliqué trois minutes plus tard lorsque Boussebaini, d’un tir rageur, oblige le jeune portier de Bouira, Mokhfi, d’une belle détente de dévier la balle en corner. A la 23’, de nouveau Kacel fait parler de lui. Bien servi par Messedek, il voit son tir raser la transversale. A deux minutes de la pause, le capitaine d’équipe de Bir Ghbalou, Laâla Samir a failli remettre les pendules à l’heure, lorsqu’il se présenta seul face à Mokhfi, mais rate lamentablement son tir. Les visiteurs ont raté plusieurs occasions de but en seconde mi-temps, à l’instar de Leboukh dont le tir à la 46’. Une minute plus tard, de nouveau Laâla se distingue, en ratant le but égalisateur. Lors des dix dernières minutes, les visiteurs se sont carrément installés dans le camp du MCB, sans pour autant tromper la vigilance du portier. Malgré les cinq minutes du temps additionnel ajoutés par l’arbitre, la rencontre reste inchangée, au grand bonheur du MCB qui renoue avec la victoire après deux défaites de suite, alors que l’ES Bir Ghbalou concède sa première défaite de la saison.

M’hena A.