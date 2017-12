Tizi Rached remonte, le CRBTO touche le fond

Par DDK | Il ya 5 heures | 227 lecture(s)

Le choc des mal-classés entre le CRB Tizi-Ouzou et l’Olympique Tizi Rached qu’a abrité le stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou, avant-hier, a tourné à l’avantage des visiteurs. En effet, les Olympiens, drivés par Ramdane Aït Ramdane, n’ont pas raté l’occasion d’arracher une belle victoire qui leur permet, du coup, de remonter la pente au classement et s’éloigner de la zone rouge. Les gars de Tizi Rached, qui étaient menés au score, ont réussi à égaliser par Bouaraba, sur un joli coup franc, avant que son équipier, Moumouh, ne double la mise avant la fin de la partie. Un succès qui va donner plus de confiance aux joueurs de l’OTR, lesquels vont entrevoir la suite de cette phase aller dans de bonnes conditions. Ce qui n’est pas le cas pour les Communards de Tizi-Ouzou qui touchent le fond après ce revers concédé à domicile devant leurs supporters. Le CRBTO, drivé par Boussaïd, pointe à la dernière place qu’il partage avec la JS Akbou. Les Olympiens de Tizi Rached, eux, s’installent à la 7e place, avec 13 points, et rassurent davantage.

Sour Ghozlane prend le large

Le leader l’E Sour Ghozlane prend le large et reste en tête et avec six points d’avance, suite à sa victoire en déplacement (2 à 0) devant la JS Tichy. Un succès qui confirme les ambitions de Sour Ghozlane qui compte jouer la carte de l’accession en inter-régions à fond. Toujours dans le haut du tableau, la JS Tixéraine a eu le dernier mot en battant l’USM Draâ Ben Khedda deux buts à zéro, tandis que l’IR Birmandreis s’est imposé 3 à 0 face au WA Rouiba. Le CRB Bordj El Kiffan, lui, s’est déchaîné, en s’imposant sur le score fleuve de 3 à 0 devant l’EC Oued Smar, alors que le NR Dely Ibrahim a battu l’ES Azeffoun 3 à 1. La JS Boumerdès, quant à elle, a assuré l’essentiel en s’imposant 1 à 0 face à son invité du jour, le WB Saoula. Le match qui devait opposer la JS Akbou à l’ESM Boudouaou a été reporté à une date ultérieure.

Massi Boufatis