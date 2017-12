Et de cinq pour Béni Douala !

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 386 lecture(s)

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette avant-dernière manche de la phase aller a été à l’avantage des gars de Béni Douala, vainqueurs lors du derby de ce round qui les a opposés à l’IBL (2 - 1).

Le leader de la Division nationale amateur (groupe centre), l’US Béni Douala, qui a enchaîné sa cinquième victoire, accentue ainsi son pressing et prend une sérieuse option pour le titre honorifique d’hiver. L’équipe reste, cependant, sous la menace du dauphin, l’ES Ben Aknoun, qui guette le moindre faux pas du leader, après s’être imposé devant son hôte, la JSD, deux buts à un (2-1). Alors que le RC Arbaâ, qui était en virée du côté de la vallée de Soummam, a réussi une belle affaire, en revenant avec la totalité des points, enfonçant, du coup, un peu plus l’USO Amizour. Pour sa part, le RC Boumerdès n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du jour, le WR M’Sila (4- 1), et JS Haï Djabel reprend du poil de la bête après avoir disposé du CR Béni Thour deux buts à zéro. On notera également la lourde chute de l’IB Khemis El Khechna à Magra face au NCM local et la victoire de du WA Boufarik face à le NARB Reghaïa. Quant à la rencontre le MB Rouissat - CRB Dar Beida, elle s’est achevée sur un score de parité.

La spirale des défaites continue pour Amizour

Pour leur part, les gars d’Amizour, au plus mal moralement, n’ont pu faire mieux samedi dernier, à domicile, face au RCA, que de concéder une défaite, une de plus, qui enfonce encore plus l’équipe et qui fait installer durablement le doute. Et pourtant, tout le monde croyait que les camarades d’Akrour sont en mesure de réagir pour réaliser un bon résultat. Cette défaite, la 11ème depuis le coup d’envoi du championnat, démontre que l’USOA ne va pas bien et que le mal est bien plus profond. Les joueurs de l’USO Amizour avaient en face une équipe de Arbaâ, plus déterminée, qui est venue avec l’intention de prendre les trois points et ne voulait en aucune manière se louper, pour rester au pied du podium. Et pourtant, tout le monde tablait sur un bon résultat. Mais au final, c’est une autre déception chez les supporters. Après avoir été menés au score dès la première mi-temps, les hommes de Omar Oumbiche sont parvenus à égaliser avant que les poulains de Boudjaârane ne doublent la mise, à un quart d’heure de la fin. Les camarades de Kheraz ont tout tenté pour rétablir l’équilibre, mais ils n’ont pu trouver de solution devant cette défense hermétique du RCA qui tenait à rentrer avec les trois points. Dos au mur, l’USOA est en train de perdre du terrain et indiscutablement, une thérapie de choc s’impose afin de freiner l’hémorragie des défaites.

Samy H.