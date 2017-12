«Hannachi ne devrait plus parler de la JSK»

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 776 lecture(s)

Le président du directoire de la JSK, Lakhdar Madjène, a réagi, hier, aux déclarations du Conseil de surveillance qui accuse les membres du directoire d’avoir fermé le bureau et de ne pas s’être présentés à la réunion qui devait se tenir avant-hier.

Hier, lors d’un point de presse animé à l’école de l’hôtellerie où la JS Kabylie est en stage, le président Lakhdar Madjène est revenu en détail sur cette affaire. Concernant la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à la réunion, Madjène dira : «Trouvez-vous normal qu’on m’envoi un SMS dans la nuit de jeudi pour m’informer de cette réunion. Il s’agit ni d’une convocation, ni d’une invitation alors que j’ai une importante réunion à l’étranger. Je ne travaille chez personne pour qu’on m’envoi un SMS à une telle heure.» Continuant sur sa lancée, Madjène affirme qu’ «il y avait qu’une seule personne représentant le conseil de surveillance en la personne de Zeghdoud qui était là. Les autres, à savoir Azlef et Yarichène, n’étaient pas présents.»

«Si on veut nous destituer…»

À propos de l’AGEX programmée pour le 7 janvier, Madjène affirme qu’ils présenteront leur bilan et qu’ils sont prêts à partir si le conseil de surveillance le décide : «Notre bilan est dans nos têtes et nos sommes prêts à le présenter le 7 janvier. L’essentiel est que cette AGEX passe dans le respect de la réglementation. On a travaillé à la JSK avec la bonne fois. D’ailleurs, on a réglé la commission des résolutions des litiges et les salaires des joueurs. Maintenant s’ils décident de nous destituer, on partira sans le moindre problème», soulignera Madjène. Par ailleurs, et concernant le cas de l’attaquant Ekedi, le président de la JSK dira : «Aït Djoudi m’a informé qu’il n’est pas convaincu par son niveau. Cependant, il possède un contrat et si on le résilie cela nous coûtera très cher. On n’est pas prêts à lui payer son contrat mais si on trouve une solution, on lui résiliera son contrat». Sur le cas des jeunes qui ne sont pas en stage avec l’équipe, Madjène fera savoir : «Les jeunes qui ont donné satisfaction sont en stage avec le groupe, alors que les autres seront prêtés pour d’autres clubs». En réponse à l’ex-président Hannachi qui a critiqué le directoire, Madjène dira : «Hannachi ne doit pas parler. Si j’étais à sa place, j’aurai honte d’aborder la situation de la JSK car c’est lui le responsable des problèmes que connait le club». Par ailleurs, questionné si son club est sur le point de conclure avec les joueurs visés, Madjène dira : «Il y a Doudane et Aït Djoudi qui s’en occupent, cependant on intervient une fois que les négociations sont abouties. En tous les cas, la presse sera invitée à chaque fois qu’un joueur signe».

M. L.