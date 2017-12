Par DDK | Il ya 4 heures 58 minutes | 234 lecture(s)

Le stade Hamoud Daidi de Blida abritera, ce matin, un match amical entre le MO Béjaïa et le Sporting de Blida, un club évoluant en régionale 1. Ce match est le premier après six jours d’intenses efforts fournis lors de ce stage et une occasion pour le coach Biskri de voir à l’œuvre ses joueurs et d’avoir une idée sur leur niveau. Ça sera aussi une chance pour les joueurs, peu utilisés lors de la phase aller, pour prouver leurs aptitudes et capacités afin de gagner des points pour espérer être dans l’échiquier du coach. La nouvelle recrue du MOB, Hichem Cherif, pourrait jouer quelques minutes durant ce match pour démontrer ses qualités et s’adapter avec ses nouveaux camarades sur le terrain.

Réduction des salaires de Nezouani, Cheklam et Herida

Afin de réduire la masse salariale du club et éviter les folies, la direction du MOB s’est entretenue avec le trio Nezouani, Cheklam et Herida dans l’optique de revoir à la baisse leurs salaires et ces derniers n’ont pas trouvé d’inconvénients à s’aligner avec la direction et de répondre favorablement à leurs doléances. Nezouani qui a été repêché à la dernière minute après avoir été sur la liste des libérables, ne peut pas refuser la proposition de la direction alors que Cheklam et Herida qui touchent des salaires aux dessus de leurs rendements ne doivent pas s’opposer à cette idée, surtout qu’ils sont peu utilisés par le coach.

Goumidi Hakim (JSMS) bloqué par son club

La direction du MOB était sur les traces du joueur de la JSMS, Hakim Goumidi, et a tout conclu avec lui en attendant que le joueur récupère ses papiers, comme promis, pour rejoindre le MOB lors de ce mercato hivernal. D’après une source proche des affaires du MOB, le milieu de terrain de la JSMS s’est entretenu, avant-hier, avec le président de son club employeur dans l’optique de trouver un terrain d’entente entre les deux parties et le moyen de récupérer ses papiers, mais le boss de la JSMS a opposé un niet catégorique car, d’après lui, son club a besoin de ses services pour la phase retour.

