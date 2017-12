Ouanas, Merbah et Hadjadj manquaient à l’appel

Par DDK | Il ya 4 heures 59 minutes | 262 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB ont repris les entraînements, avant-hier soir au stade de l’UMA, après plus d’une semaine de repos accordé par le coach Zeghdoud. Avant le début de la séance, qui a été marquée par l’absence de Ouanas, Merbah et Hadjadj pour blessures, l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, a longuement discuté avec les joueurs sur le report de la première séance suite à l’absence de la majorité des joueurs. Concernant les salaires des joueurs impayés, le premier responsable du volet technique a rassuré le groupe et il s’est porté volontaire à être un intermédiaire entre les deux parties, à condition que les joueurs ne se concentrent que sur leur travail.

L’équipe depuis hier à Tipaza

La délégation de la JSMB a pris la route, hier matin, à destination de Tipaza pour un stage bloqué qui s’étalera jusqu’au 29 décembre prochain. La JSMB sera hébergée dans un à l’hôtel Mazafran et s’entrainera au stade de la commune. D’ailleurs, le coach a déjà tracé le programme qui sera consacré à des biquotidiens, alors que l’avant-dernier jour, un match amical est programmé contre un adversaire à designer sur place. Le coach essayera de toucher tous les aspects de la préparation, surtout qu’il n’a pas cessé de clamer fort que «le groupe n’a pas été à la hauteur physiquement et le niveau de certains joueurs reste à désirer». Ce stage sera aussi une occasion pour recharger les batteries pour la seconde phase qui s’annonce difficile, après certains ratages lors de la première moitié du championnat, notamment à domicile, car l’équipe qui veut jouer l’accession doit faire le plein à domicile tout en essayant de glaner certains points à l’extérieur.

Z. H.