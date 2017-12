Un semi-échec et des regrets

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 290 lecture(s)

La rencontre choc qu’a abritée le stade communal de Seddouk, la précédente journée, et qui a mis aux prises le RC Seddouk avec le CRB Aokas, a révélé un compartiment offensif fébrile du côté RCS. Ce qui reste le grand souci de l’équipe, même si sur le plan statistiques, l’équipe reste la meilleure dans ce groupe avec dix-huit (18) réalisations. L’arrière-garde, quant à elle, a veillé au grain comme à son habitude. Toutefois, par moments, elle a présenté lors de ce match des signes de fragilité. Eu égard aux défaillances signalées, notamment sur le plan offensif, on ne peut dire que les coéquipiers de Naït Bouda partiront bien armés lors des prochains matchs. Le coach Didine Benslimane est appelé à remédier à cette situation dans les plus brefs délais, pour permettre à son équipe de retrouver son efficacité en attaque et sa solidité en défense .Autant dire qu’un grand travail attend le coach et ses poulains. Ainsi donc, les coéquipiers de Billal Benmokhtar doivent se préparer pour leurs prochaines sorties qui ne s’annoncent pas de tout repos, avec deux coriaces formations au menu : le NBT et la JSBA. Pour des rencontres d’une telle difficulté, il n’est pas certain que les camarades de Benmaâmar puissent s’en sortir facilement. Malgré le nul concédé face à Aokas, le premier responsable technique demeure confiant quant aux capacités de sa formation à retrouver rapidement son meilleur niveau : «Ce nul ne va pas influer négativement sur le moral du groupe. D’aucuns ont dû constater la manière avec laquelle on a perdu deux points. On a évolué avec une équipe composée essentiellement de jeunes joueurs manquant terriblement d’expérience. Et puis, il ne faut pas oublier que notre ligne avant a été affaiblie par l’absence de quelques éléments clé, auxquels il faut ajouter l'état lamentable du terrain et l'arbitrage qui nous a été défavorable avec deux penaltys non sifflés, ce qui a déstabilisé notre équipe. Pour tout cela, je dirais qu’un nul comme celui-là face à un belle et coriace équipe du CRBAO ne peut pas être une référence pour jauger les capacités de l’équipe», avait déclaré le coach de Seddouk à l’issue du match en question. Même si le dernier semi-revers était, faut-il le préciser, plus ou moins inattendu par rapport aux capacités réelles de l’équipe, il s’avère finalement qu’il existe certaines défaillances que les membres du staff technique doivent remédier au plus vite. Mais vu la sérénité qu’a affichée le groupe, l’entraîneur Didine ne semble pas s’inquiéter outre mesure pour son groupe en perspective du prochain match de championnat face aux gars de Taskriout, qui reste sur une défaite à Béjaïa face à l'AS Taâssast. Une rencontre qui s’annonce difficile pour les Vert et Noir qui doivent impérativement réagir s’ils veulent rester sur les traces du leader (NCB) et, pourquoi pas, le détrôner dès la prochaine journée s’il se fait, néanmoins, accrocher par la formation du Cap Aokas, qui occupe la troisième marche du podium.

Zahir Ait Hamouda