6 mois de suspension pour Djaroun Farid (ESAY)

Les responsables de la commission de discipline de la ligue de football de Tizi-Ouzou, qui ont tenu leur réunion hebdomadaire le 19 décembre dernier, ont traité plusieurs affaires dont celle du match ES Assi Youcef – CA Fréha, comptant pour la 10e journée de la division Honneur, disputé le 15 décembre au stade d’Aït Bouadou. Après lecture et étude de la feuille de match et du rapport du commissaire au match et audition de ce dernier, la commission a décidé de sanctionner lourdement le joueur de l’ES Assi Youcef Djaroun Farid. Ce dernier a écopé de six mois de suspension et d’une amende de 10 000 DA, «pour crachat sur officiel du match», en se référant à l’article 121 des règlements généraux. Comme il a écopé de quatre matchs de suspension, plus une amende de 5 000 DA, «pour propos grossiers envers officiel du match», selon l’article 118. Un coup dur pour le club mais aussi pour le joueur qui ratera la suite de la saison.

