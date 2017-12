Et de neuf pour le NA Redjaouna !

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 287 lecture(s)

Le solide leader du groupe C, le NA Redjaouna, poursuit sa belle série, en enchaînant une neuvième victoire de suite en autant de match disputés. Cette fois-ci, la victime a pour nom le HC Azazga.

Un adversaire qui a payé les frais de la bonne santé des jeunots de Rezki Mazira qui mènent le bal en tête du classement. Les gars de Redjaouna, qui sont appelés à jouer un match retard cet après-midi à Makouda face à l’OCM local, sont d’ores et déjà assurés de passer la trêve au chaud avec une avance des plus confortables sur leur poursuivants immédiats. Avec un tel parcours, il sera extrêmement difficile aux autres formations du groupe C de priver les Banlieusards de Tizi-Ouzou de l’accession en division honneur. Toujours pour le compte de la 11e journée, la JS Tala Tegana, qui a été battue à domicile lors de la précédente journée par le leader, est allé se racheter hors de ses bases face à l’US Timizart. Pour sa part, l’US Djemaâ Saharidj a enchaîné un succès devant les Olympiens de Makouda. De son côté, la JS El Kelaâ est allée s’imposer chez le CSD Ouaguenoun. L’USK Aït Aïssa Mimounn quant à lui, n’a pas raté l’occasion d’empocher les trois points devant l’O Nath Yirathen. Enfin, dans le dernier match de la journée, la formation d’Aït Yahia Union sport, qui recevait au stade d’Ouacifs l’US Mizrana, a été corrigée sévèrement par les visiteurs qui ont sorti la grande artillerie.

S. K.