Le problème de la CRL réglé

Le conflit opposant certains joueurs à la direction au niveau de la CRL a trouvé son épilogue après l’engagement signé par la direction, pour déduire la somme de 490 millions de centimes (droits TV) des 1,2 milliards que certains joueurs réclament à la JSMB. Parmi ces joueurs, on peut citer Mebarki, Cheheima, Ifticene, Boudjemaa et Boumechra. Les négociations se poursuivront ces jours-ci pour trouver un terrain d’entente avec certains d’eux.Sur un autre plan, Les joueurs de la JSMB sont à pieds d’œuvre à Tipaza pour le compte du stage bloqué hivernal qui s’étalera jusqu’au 29 décembre en cours avec à la clef un match amical ce jeudi contre un adversaire local. le coach Zeghdoud a tracé un programme reparti entre du biquotidien, des séances de musculations pour préparer le groupe à entamer la phase retour en force et rectifier le tir de la phase aller dont le bilan est tout juste moyen, même si deux points seulement sépare le club Béjaoui du 3e au classement. Malgré certains soucis financiers et les joueurs qui attendent toujours leurs salaires impayés, le coach s’efforce à les motiver en axant la discussion sur la confiance qui lie l’employeur aux joueurs. Aussi, il a su les booster pour ne se concentrer que sur le terrain en leur assurant qu’ils auront leur dû prochainement. Les joueurs étaient très réceptifs aux messages du coach et l’ont prouvé en reprenant le travail, chose qui a conforté la direction. Celle-ci est appelée à trouver les solutions incessamment.

Vers une séparation avec Latreche

Le joueur émigré Latreche Mehdy, qui se trouve ne France pour des soins, n’a joué aucune minute depuis le début de la saison. Ainsi, il risque d’être libéré, nonobstant le fait qu’il ait déposé un dossier médical solide. Le joueur, qui a débuté la préparation avec le groupe, a été malade lors du stage d’inter saison à Sétif, il a dû quitter le pays pour se soigner en France et depuis aucune nouvelle de lui, ce qui a amené la direction à réfléchir sérieusement à sa libération.

La liste des libérables reste ouverte

Après les libérations de Belhani et de Moussi, la direction en collaboration avec le staff technique poursuit son mercato. Ainsi, d’autres joueurs pourraient suivre le chemin des deux joueurs cités, surtout si la direction arrive à recruter 2 ou 3 joueurs qui pourraient donner un plus lors de la phase retour. Certes, tout est relatif au recrutement, mais le niveau moyen de certains joueurs pousserait la direction à dégraisser un peu l’effectif surtout en cette phase de crise financière dans laquelle se trouve le club de la capitale des Hammadites.

