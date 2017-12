Le MC Béjaïa crache le feu

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 290 lecture(s)

La deuxième journée du championnat national niveau 1 qui s’est jouée samedi dernier a été favorable au MCB et au FCA après leurs écrasantes victoires dans la poule B. Le premier match programmé à la salle OMS de l’Opow de Béjaïa a réuni l’Entente de Béjaïa et le FC Akbou, un derby que les gars de la vallée de la Soummam ont dominé de bout en bout en remportant le match sur le score de 7/0 (mi-temps 3/0), les réalisations du club d’Akbou ont été l’œuvre de Sekhri Lyes, Bouchouchane Laziz, Benboukha Lyes, Bita Lyes et un triplé de Kefous Mohamed. Apres avoir été forcé au repos lors de la précédente journée, le FC Akbou a bien débuté le championnat en empochant une précieuse victoire en déplacement. Le second match de la journée entre le MC Béjaïa et l’Etoile de Béjaïa a été dominé par les camarades de Bensghir qui ont atomisé leur adversaire du jour sur un score fleuve de 19/0 (mi-temps 5/0) grâce aux réalisations de Bouaoudia Belaid (4), Ramdane (4), Tarrarist Mourad (2), Ait Henia Abdellah (3), Bensghir Malik (2), Bouchenoi Sid Ali (2), Sahli Samir (1) et Djouad Belkacem (1). Avec cette victoire, le MCB s’offre la première place seul en attendant les prochaines journées. Avant le début de la première rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire du coach du CF Akbou (football féminin), feu Tigrine Bouzid. Sur un autre volet et pour le compte de la coupe d’Algérie, le tirage au sort pour les deux tours (1/8e et 1/4) aura lieu aujourd’hui à 14H30 au siège des maisons des ligues à El Hamma.

Z. H.