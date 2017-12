«Le stage avance dans la sérénité»

Par DDK | Il ya 6 heures 41 minutes | 301 lecture(s)

Le MOB, qui est à son huitième jour de stage à Blida, poursuit sa préparation pour le prochain match de coupe d’Algérie, programmé pour le vendredi après-midi au stade Brakni (Blida).

Les camarades de Rahal, qui ont joué hier un match amical contre le SC Blida, sont armés d’une grande volonté pour réussir ce stage et entamer la seconde phase avec de meilleurs atouts, pour atteindre l’objectif tracé en début de saison, à la remontée en Ligue 1. Le coach Biskri tenait beaucoup à ce stage pour recharger les batteries, en touchant le volet physique et technico-tactique, en prévision de la reprise qui débutera vendredi prochain contre l’ESMK. Ainsi, les joueurs sont décidés à passer l’écueil de l’ESMK et décrocher le ticket qualificatif aux 16es de finale et, pourquoi pas, aller le plus loin possible. Concernant les supporters, ils se préparent activement pour envahir le stade de Brakni, afin de venir en aide aux joueurs. Afin d’avoir une idée sur le déroulement du stage et les conditions du travail, le coach Biskri fait savoir: «Le stage se déroule dans de très bonnes conditions et dans un climat serein, les joueurs travaillent d’arrache-pied pour entamer la seconde phase en force et garder leur place au podium pour atteindre l’objectif tracé. Concernant le match de ce vendredi contre l’ESMK en coupe d’Algérie, nous allons l’aborder avec beaucoup de sérieux, car, en coupe, il n y a pas de grandes et de petites équipes, l’épreuve étant ouverte à toutes les formations quels que soient leurs niveaux. Donc, on doit sortir le grand jeu pour se qualifier Inch’Allah». Interrogé sur la nouvelle recrue du club, Hichem Cherif, le coach déclare : «Je pense qu’il a les qualités requises pour jouer au MOB. Il répond aux critères du joueur qu’on cherchait. Maintenant, c’est à lui d’être efficace sur le terrain».

Messaâdia, Lakhdari et Bencherifa depuis hier à Béjaïa

Afin de trouver un terrain d’entente avec la direction et régler leur contentieux, Messaâdia, Lakhdari et Bencherifa étaient attendus hier à Béjaïa, pour entamer les négociations. Signalons que les trois joueurs font partie des éléments qui ont déposé leurs contrats au niveau de la CRL pour non payement de leurs arriérés. La somme globale due aux joueurs a atteint les 3,4 milliards. Un montant colossal pour les dirigeants béjaouis qui trouvent d’énormes difficultés pour épurer les situations financières des joueurs.

Baouali et Bentayeb libérés ?

D’après une source proche du club, Baouali et Bentayeb auraient résilié leurs contrats hier après-midi et récupéré leurs lettres de libération. Une occasion pour les deux joueurs de changer d’air et de clubs où ils pourront avoir un temps de jeu supérieur. Concernant le troisième joueur listé parmi les libérables, à savoir Nezouani, il a été repêché sous condition de revoir à la baisse son salaire, chose à laquelle le joueur ne s’est pas opposé.

Un gardien de but de Ligue 2 intéresse le club

La direction est à la recherche d’un gardien de but en remplacement de Meddour qui a émis le vœu de quitter le navire MOB avant même l’ouverture du mercato hivernal. Ainsi, un gardien de Ligue 2 mobilis est attendu hier à Béjaïa pour poursuivre les négociations avec les Crabes. Ce dernier serait très chaud à l’idée de défendre les couleurs du club.

Z. H.