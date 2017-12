Fin du stage aujourd’hui

Par DDK | Il ya 6 heures 43 minutes | 474 lecture(s)

Le stage de la JSK à Aïn Benian prendra fin aujourd’hui avec une séance de récupération au programme.

Demain mercredi, les équipiers de Redouani rentreront à Tizi-Ouzou où ils s’entraîneront avant le match de coupe de jeudi. Les Kabyles ne jurent que par la qualification en coupe face à Ben Aknoun, avant d’aborder la phase retour. Sur un autre plan, l’on apprendra que la direction, à la recherche de bons éléments pour renforcer ses rangs, s’intéresse aux services du milieu de terrain du PAC, Lyes Benyoucef. D’ailleurs, le joueur a négocié, avant-hier soir, avec les responsables kabyles à Aïn Benian, sans toutefois arriver à trouver accord. Selon une source proche de la direction, il reste encore des détails à régler avant que le joueur n’apporte sa signature au profit du club. Ainsi, les deux parties devaient se réunir hier soir ou aujourd’hui, pour tenter de trouver un terrain d’entente. A la recherche, notamment, d’un milieu de terrain offensif, la direction kabyle n’a engagé aucun joueur pour le moment, car elle veut s’assurer de trouver l’oiseau rare, capable d’apporter à l’équipe le plus attendu lors de la seconde manche du championnat.

Négociations avec Benyoucef, Boultif parti pour rester

En plus de Benyoucef, d’El Amali est aussi cité parmi les joueurs pressentis pour rejoindre le club kabyle en ce mercato hivernal. Reste à savoir maintenant si Ben Youcef sera Canari. C’est ce qu’on saura dans les prochaines heures. A rappeler que la direction kabyle veut recruter un axial un meneur de jeu et un attaquant. Les responsables kabyles font de leur mieux pour que l’équipe revienne en force et réussisse un bon parcours en coupe et en championnat. Pour sa part, le porter Abderrahmane Boultif prolongera son contrat et continuera son aventure avec la JSK. C’est ce qu’a confirmé hier le manger général de l’équipe, Doudane, joint par téléphone : « Boultif restera avec la JSK jusqu'à la fin de la saison», a-t-il déclaré. Ainsi, les dirigeants kabyles auraient donné des garanties à Boultif concernant ses arriérés pour prolonger.

M. L.