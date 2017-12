Les clubs autorisés à recruter 4 joueurs

Par DDK | Il ya 6 heures 42 minutes | 1114 lecture(s)

Lors de sa réunion tenue hier matin la FAF a pris la décision d’autoriser les clubs professionnels de ligue une et deux de recruter quatre joueurs au lieu de trois. «Les clubs de Ligue 1 Mobilis et Ligue 2 Mobilis remplissant les conditions (situation financière vis-à-vis de la CRL) sont autorisés à recruter jusqu'à 4 joueurs durant le mercato dans la limite des 27 licences (Ligue 1) et 25 licences (Ligue 2) qui leur sont dévolues», indique la FAF sur son site officiel. Cette décision a été prise après que certains clubs ont saisi la FAF pour recruter plus de trois joueurs, comme le stipule la réglementation en vigueur. Cette décision arrangera les affaires des clubs qui veulent renforcer leur effectif en prévision de la seconde manche du championnat.

M. L.