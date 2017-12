Ça plane pour l’USM Béjaïa

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 278 lecture(s)

À la faveur de son large succès face à la formation de Draâ El-Mizan, conjugué aux défaites de l’ES Bir Ghbalou, dans son derby contre le MCB, et du WR Bordj Menaïel, contre l’US Auzia, la formation de l’USM Béjaïa s’est emparée du fauteuil de leader avec vingt points au compteur.

Elle distance ainsi de trois unités ses deux ex-compagnons de rang et son nouveau dauphin, la JS Bordj Menaïel en l’occurrence, qui n’a pas raté l’occasion de la venue du voisin de Zemmouri, pour engranger les trois points mis en jeu lors de l’empoignade. Avec cette place de leader, fraîchement acquise, le rêve d’une accession à l’étage supérieur est, jusque-là, permis, surtout que l’équipe de la cité Remla de Béjaïa fait actuellement preuve d’une impressionnante régularité, comme l’attestent les statistiques, puisqu’en dix matchs, les poulains de Mohamed Aouimeur ont gagné à cinq reprises, enregistré cinq nuls, et concédé aucune défaite. En outre, ils comptent vingt buts marqués et six seulement encaissés. Ce qui démontre la force de cette équipe qui possède des éléments de qualité qui ne demandent qu’à progresser. Il est évident que les représentants de la ville de Béjaïa ambitionnent de réaliser une bonne saison, en jouant les premiers rôles et, pourquoi pas, remporter le titre de champion, synonyme de l’accession en division Régionale 1. Mais pour cela, il faut continuer sur cette dynamique de bons résultats, en raflant le maximum de points. A commencer par cette rencontre derby programmée pour samedi prochain avec le voisin de l’USS. En tous les cas, le ton est donné du côté du leader qui tient à maintenir la cadence qui est la sienne, pour atteindre l’objectif assigné.

Samy H.