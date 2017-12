Amar Ramdane nouveau président de la section football

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 234 lecture(s)

La section football de l’USM Draâ Ben Khedda vient de connaître un changement, puisque c’est désormais Amar Ramdane qui est son premier responsable, en remplaçant Merzak Merdaoui. C’est à l’issue de la dernière assemblée générale de la section football que les membres ont choisi à l’unanimité Amar Ramdane, pour présider cette section. Ce dernier se dit «honoré» de la confiance placée en sa personne et promet de faire de son mieux, pour permettre à l’USM Draâ Ben Khedda de relever la tête et d’assurer son maintien en Régionale 1, pour sa première saison dans cette division : «Je tiens à remercier les membres de l’AG qui m’ont fait confiance. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de la confiance placée en ma personne. Je sais ce qui m’attend et je tâcherai, avec l’aide de tout le monde, d’assumer comme, il se doit, ma mission à la tête de la section football de l’USM Draâ Ben Khedda, tout en réunissant les conditions nécessaires et les moyens matériels, financiers et humains pour que l’équipe relève la tête», a-t-il assuré. Et de conclure : «On est condamnés à refaire surface. Inch’Allah, l’USMDBK rebondira et finira la saison en force». Amar Ramdane, qui a déjà fait ses preuves à la tête de l’USM Draâ Ben Khedda, revient pour mener à bon port l’équipe et lui permettre de rester dans la cour des grands de la Régionale 1.

Massi Boufatis