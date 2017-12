«Il faut rester concentrés pour la suite»

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 277 lecture(s)

Le fougueux milieu du NRB Semaoun, pensionnaire de la division pré-honneur Béjaïa, Abdelhalim Bouabbas, s'est bien distingué samedi passé lors du match livré et gagné par son équipe face au WA Felden. Dans cet entretien, il livre ses impressions sur la prochaine explication face à l'équipe de l’IRBBH.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont vos impressions après votre victoire face au WA Felden ?

Abdelhalim Bouabbas : Je pense que la rencontre était difficile de par son enjeu. Nous étions très motivés et bien décidés à arracher les trois points pour conforter notre position et rester collés aux basques du leader. Je dois dire que ce succès est mérité vu les efforts consentis par notre équipe. Toutefois, il faudra garder les pieds sur terre car le championnat est encore long et parsemé d’embûches.

La rencontre était tout de même difficile devant cette accrocheuse équipe de Felden, n’est-ce pas ?

Effectivement, l'équipe du WAF a évolué sans aucune pression sur les épaules contrairement à nous qui devions coûte que coûte l'emporter. Il est vrai que l'adversaire nous a posés beaucoup de problèmes surtout en seconde mi-temps. En début de partie, on ne s'est pas posés de questions, on a pris plus de risque à l'avant. Dieu merci, nos efforts ont été récompensés avant la mi-temps. En seconde période, on a géré notre avance. Ce précieux succès est motivant pour la suite de notre parcours.

Optimiste pour la suite ?

Évidemment, tant qu'il y a des gens qui aiment ce club, on ne peut qu’être optimiste. Il faut dire que cette saison, on dispose d'un bon groupe composé de jeunes éléments qui manquent d'expérience mais qui jouent sans pression. Certes, on a raté nos premières sorties mais on a réussi à récupérer beaucoup de points comme l'illustre notre belle remontée au classement. Pour l'heure, on est bien positionnés juste derrière le leader. On doit rester lucides et concentrés pour la suite du championnat. Le parcours est encore long.

Votre équipe se déplacera à Bouhamza pour y affronter l'IRBBH. Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

C'est une rencontre difficile pour les deux équipes. Ce sera un joli duel entre deux équipes qui pratiquent un bon football. On tentera de positiver au maximum cette sortie, même s’il est vrai que notre mission sera délicate face à l'IRBB qui évoluera chez lui. En tout cas, on est conscient de la mission qui nous attend. On a déjà réussi de belles performances face à des adversaires coriaces. J'espère que l'arbitrage sera à la hauteur. Que la sportivité soit de mise et que le meilleur gagne.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda