M’Cisna marque le pas

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 225 lecture(s)

Après un tonitruant départ dans ce palier de division Pré-Honneur Béjaïa qui a vu les olympiens aligner cinq victoires de suite qui leur ont permis d'occuper la première loge durant plusieurs semaines, voilà que la machine offensive de M’Cisna s’arrête à l'occasion du match livré à l'extérieur face aux banlieusards du WAF qui ont infligé aux protégés de Boussaid leur premier revers de la saison. Au sein de la formation chère à M’Cisna, on a pris cette défaite comme un petit accident de parcours, surtout que ce jour là, le terrain communal d'Akbou était impraticable, ce qui a d'ailleurs empêché les coéquipiers de Salim Medkour de produire leur football habituel. Seulement, la journée d'après, les Hidra, Boundaoui et consorts ont été incapables de prendre le dessus sur une formation du BC EL Kseur qui était pourtant prenable. Aussi, les avants olympiens étaient à côté de leur sujet en ratant un nombre d'occasion considérable. L'o M’Cisna s'est contenté du piètre nul au moment où les deux autres concurrents directs (OF et NRBS) alignaient des victoires. Pour le compte de la huitième journée, les protégés de Nordine Azzoug étaient conviés à une rude sortie chez le leader l'O Feraoun. Tous les observateurs sportifs attendaient une réaction de la part des gars de M’Cisna dans ce duel à six points entre deux sérieux prétendants à la montée. Ainsi, les gars de Feraoun ont littéralement fait voler en éclats la défense olympienne qui a concédé quatre buts et encore une fois, les attaquants sont restés muets. Cependant, le moment est venu pour l'O M'Cisna avec cette exemption lors de la prochaine journée pour recharger ses batteries et corriger ses lacunes sur le plan offensif. En tout cas, les dirigeants sont appelés à renforcer leur effectif lors de ce mercato pour poursuivre leur parcours avec plus de sérénité.

Zahir Ait Hamouda