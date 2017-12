Cap sur Dame coupe

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 276 lecture(s)

Après dix jours de stage bloqué et un match amical gagné contre le SC Blida, le MO Béjaïa n’a d’yeux que pour le match de coupe contre l’ESM Koléa, programmé vendredi au stade Brakni.

Les joueurs ne jurent que par la qualification au prochain tour pour entamer la seconde phase du championnat avec un moral au beau fixe, surtout qu’un difficile déplacement les attend une semaine après à Oran pour en découdre avec l’ASMO local. Le coach Biskri ne veut pas sous-estimer l’équipe de l’ESMK qu’il veut prendre très au sérieux, car dame coupe ne fait pas de différence entre les clubs jouant dans différents paliers et toutes les équipes peuvent atteindre la finale. Concernant la préparation, elle se déroule dans de très bonnes conditions et les joueurs sont très contents des moyens mis par la direction. Sur le plan recrutement, suite à la décision de la FAF et de la LNF d’accorder une quatrième licence pour le recrutement de joueurs lors de ce mercato hivernal, la direction du MOB, en concertation avec le staff technique, a décidé d’ajouter un milieu de terrain offensif sur la liste des postes à renforcer. Ainsi, le MOB est à la recherche d’un gardien de but, d’un milieu de terrain défensif et d’un autre offensif.

Bentayeb Ismail résilie son contrat

Le milieu de terrain du MOB, Bentayeb Ismail, a résilié son contrat, avant-hier soir, après avoir trouvé un terrain d’entente avec la direction. Les deux parties se sont séparées à l’amiable après deux saisons passées avec les Crabes. Bentayeb a récupéré ses papiers et, à présent, il est libre de tout engagement. Il pourra choisir un club de son choix pour signer un nouveau contrat. Concernant le cas Sofiane Baouali, les deux parties se sont rencontrées avant-hier et ont tout conclu, il ne reste que la signature de sa résiliation qui devrait se faire hier.

Z. H.