Vers une grève illimitée à partir du 1er janvier

Par DDK | Il ya 6 heures 25 minutes | 269 lecture(s)

Les staffs techniques et médicaux des petites catégories, le staff technique et médical de la catégorie U21, ainsi que tous les fonctionnaires du MOB (amateur et professionnel), ont adressé une lettre (signée par tous les entraîneurs et fonctionnaires), à Mustapha Rezki en sa qualité de président du conseil de gestion et président du CSA/MOB, pour résoudre le problème des salaires impayés qui dure depuis 12 mois, pour les uns, et 7 mois pour les autres. Dans leur doléance, le 1er janvier prochain a été choisi par les contestataires comme ultimatum pour les payer et en cas de non satisfactions de leurs doléances, une grève illimitée sera déclenchée avec un boycott massif des différents championnats. Cette situation doit pousser les responsables du club à réagir avant qu’il ne soit trop tard, car cela va de l’image du club surtout que la masse salariale de tous les fonctionnaires et entraîneurs peut être réglée avec la moitié de la recette du stade lors d’un match des seniors.

Z. H.