Le stage se poursuit sans Hadjidj

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 317 lecture(s)

Les joueurs de la JSM Béjaïa sont à leur 4e jour du stage à Tipaza, en présence de tous les éléments, excepté Hadjidj, blessé. Ce regroupement prendra fin après-demain, vendredi. Zeghdoud qui a instauré une certaine discipline veut réussir ce stage qui sera ponctué par un match amical, demain (jeudi), dont l’adversaire n’est pas encore connu, pour réussir un bon départ lors de la phase retour. La JSMB affrontera lors de la première journée du retour l’équipe du RC Relizane, un postulant pour l’accession et une équipe à prendre très au sérieux surtout que le match se jouera à huis-clos, après la sanction de la LNF. Pour bien aborder la suite du championnat, les dirigeants veulent renforcer l’équipe par des joueurs capables de donner un plus, surtout avec la nouvelle loi de la FAF qui a accordé une quatrième licence pour ce mercato hivernal; une aubaine pour la JSMB afin de recruter un élément pour chaque compartiment, soit un gardien, un axial, un milieu récupérateur et un attaquant.

Delhoum, Mellouli et Khedairia pistés

Afin de renforcer le club pour le compte de cette seconde phase du championnat national, le comité directeur en collaboration avec le staff technique a établi une liste de joueurs à contacter pour un éventuel recrutement lors de ce mercato hivernal. Parmi les joueurs listés, on citera Delhoum (USM Harrach), Mellouli (US Biskra) et Khedairia sans club depuis son départ de l’ESS; des joueurs très expérimentés qui peuvent donner un plus au groupe après un parcours tout juste moyen dans la phase aller. Le comité délégué tient beaucoup à ce trio de joueurs et fait de son mieux pour les convaincre de rejoindre le club, surtout que les contacts sont à un stade très avancé.

Vers la libération de Benmeddour et Merbah

Après la libération de Moussi et Belhani, la direction a décidé de se séparer des services du gardien Benmeddour et de Merbah, selon une source. Les deux joueurs qui n’ont pas donné satisfaction tout au long de la phase aller seront remerciés car des négociations très avancées avec un gardien et un axial se poursuivent toujours, ce qui confirme le départ des deux joueurs cités.

Le comité délégué appelle à l’union

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la JSMB, le comité délégué appelle les supporters à rester vigilants et à soutenir leur club préféré dans cette situation difficile: «Soudons nos coudes et unissons-nous pour le bien de notre club. Nous sommes persuadés qu’ensemble, avec des rangs unis, nous pourrons accomplir beaucoup de choses. Remplir les gradins du stade de l’UMA et soutenir moralement les joueurs lors nos matchs à domicile, ne sera que bénéfique avec des répercussions positives à la tombée du rideau de l’actuel exercice sportif. La JSMB a besoin de tous ceux qui la portent vraiment dans le cœur pour la servir et non se servir d’elle. L’union fait la force.»

Z. H.