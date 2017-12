Aït Djoudi sommé de choisir entre le directoire et le staff technique

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 752 lecture(s)

La présence du coach immigré Madjid Taleb, avant-hier, lors de la joute amicale qu’a disputée la JSK face au RCK au stade d’Aïn Benian a surpris plus un, surtout que des informations prétendant qu’il rejoindra le staff technique ont circulé. Cependant, et selon une source autorisée, on croit savoir que le coach Aït Djoudi serait prié depuis un certain moment par les autres membres du directoire de choisir de driver l’équipe, en tant qu’entraîneur, ou de figurer dans le directoire, comme dirigeant. Autrement dit, Madjène et Zouaoui veulent qu’Aït Djoudi choisisse entre le directoire ou le poste d’entraîneur, pour accomplir sa tâche convenablement. Ce serait la raison qui serait derrière la venue de Madjid Taleb.

M. L.