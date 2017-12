L’AGEX reportée au 10 janvier

Par DDK | Il ya 6 heures 24 minutes | 364 lecture(s)

L’assemblé général extraordinaire des actionnaires de la JSK aura lieu finalement le 10 janvier au lieu du 7, comme annoncé initialement. Selon une source très proche de la direction, ce report de trois jours a été décidé, car la loi stipule que les actionnaires doivent être convoqués 15 jours avant la date de la tenue de l’AGEX. Cependant et toujours selon notre source, cette AGEX devra avoir lieu dans un autre bureau que celui de la JSK, qui se trouve actuellement en plein travaux. Pour l’ordre du jour de ce conclave, les membres du directoire, composé d’Aït Djoudi, Madjène et Zouaoui, présenteront leur bilan devant les actionnaires du club. En effet, les trois concernés exposeront ce qu’ils ont fait depuis leur installation à la tête du directoire. Ils parleront, aussi, des dettes des joueurs qui ont saisi la commission des résolutions des litiges, de l’opération recrutement ainsi que d’autres points. Une fois le bilan présenté, il sera débattu par les présents, à savoir les actionnaires de la JSK, qui trancheront sur l’avenir du directoire, suivant le bilan présenté par Aït Djoudi et ses collaborateurs.

Madjid Taleb dans le staff technique ?

Présent lors du match amical entre la JSK et le RCK, le coach immigré Madjid Taleb était annoncé pour rejoindre le staff technique des Canaris. Une information qui a vite fait réagir le président du comité des supporters, Sid Ali Asli. Ce dernier a tenu à lancer un message au coach Aït Djoudi qu’il a rencontré hier. Lors de leur échange, le président du comité de supporters de la JSK a déclaré à Aït Djoudi que «le club doit recruter des joueurs et non pas un entraîneur». Suite à quoi le coach a répondu que Madjid Taleb ne rejoindra pas le staff technique, étant lui (Aït Djoudi) l’entraîneur du club.

M. L.