Entre outsiders à Akbou

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 255 lecture(s)

Tout comme pour la division honneur, la neuvième journée s’étalera sur deux jours, avec au programme un déplacement difficile pour le dauphin, le NRB Semaoun, qui veut absolument rester collé aux basques du leader. Ce dernier sera, demain, à l’épreuve à Bouhamza, où il se devra d’être au top pour espérer ne pas retourner bredouille de son déplacement chez un IRBBH (9e) en quête de points et de son deuxième succès de la saison. Invaincus depuis l’entame du championnat, les poulains de Djebar Houchet se rendront à Bouhamza dans une mission de confirmation, afin de préserver leur invincibilité, mais aussi pour conserver leur position au classement. Outre ces empoignades, cette manche sera marquée par le choc qui mettra aux prises le WA Felden avec l’US Béni Mansour, deux outsiders. Les Banlieusards d’Akbou, qui restent sur une défaite face à Semaoun le week-end dernier, compteront sur leur public et l'avantage du terrain pour engranger les trois points, afin de revenir à la hauteur de leur adversaire, sachant que trois points seulement séparent les deux antagonistes. De son côté, l’US Sidi Ayad n’aura pas, non plus, la mission facile devant le WRB Ouzellaguen, car le club visiteur a son mot à dire. Enfin, l’ASTI Darguina part avec les faveurs du pronostic face à la lanterne rouge, l’ES Ighil Ali. Mais les locaux devront se garder de tout excès de confiance.

Samy H.