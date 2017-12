Duel à grand enjeu à Aokas

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 315 lecture(s)

La rencontre CRB Aokas - NC Béjaïa est sans conteste l’affiche la 9e journée du championnat de la division d’honneur, scindée en deux journées (demain et samedi). Ainsi, tous les feux de la rampe seront braqués sur le stade communal d’Aokas, où le CRBA donnera la réplique, demain, au leader du groupe, le NC Béjaïa. Ce dernier aura à passer un véritable test face à une équipe d’Aokas classée troisième. Un duel qui sera certainement chaud et très intéressant à suivre entre deux sérieux prétendants à l'accession, les seuls à n'avoir essuyé aucune défaite jusqu'à présent. Les poulains de Lyazid Azzi subiront, à cette occasion, un véritable test face à la seconde meilleure défense du groupe, celle du Chabab. Le suspense demeure entier. Les poulains de Lahlouh, qui sont revenus avec un précieux point de leur périlleux déplacement à Seddouk, le week-end dernier, mettront le paquet pour battre le leader, non seulement, pour mettre fin à l’invincibilité de celui-ci, mais aussi pour épingler un sérieux rival, afin de réduire l'écart à de leur adversaire du jour. Pour la formation de Naceria, la défaite est quasiment interdite. Pour cela, les camarades de Lamine Saïdani se devront d’être au top pour éviter de rentrer bredouilles, car ils risquent d’être doublés par leur poursuivant immédiat, à savoir le RC Seddouk. Ce dernier visera les trois points hors de ses bases lors de l’empoignade qui l’opposera à une équipe du NB Taskriout fébrile ces dernières semaines, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Cependant, les camarades de Riad Idir n'entendent guère laisser encore filer des points à domicile. De son côté, la JSB Amizour, qui fait partie du groupe de tête, table sur un succès à l’occasion de l’accueil l’AS Taâssast, alors que le CRB Aït R’Zine, cinquième, qui monte doucement mais sûrement, aura comme seul mot d’ordre de gagner devant le CRB Souk El Tenine, son invité du jour, pour réaliser la passe de trois, afin de se rapprocher un peu plus du groupe de tête. Enfin, la JS Ighil Ouazzoug bénéficie des faveurs du pronostic en accueillant l’AS Oued Ghir, méconnaissable depuis le début du championnat

Samy H.