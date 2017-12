Le leader à rude épreuve à Ouacifs

Par DDK | Il ya 6 heures 55 minutes | 290 lecture(s)

La 12e journée de la division honneur Tizi-Ouzou sera marquée par les déplacements des équipes du haut du tableau.

En effet, le solide leader, l’O Tizi-Gheniff, se rendra chez la JSC Ouacifs dans une virée risquée pour les Olympiens. Ces derniers devraient s’armer d’une forte détermination pour éviter de caler face aux gars d’Ath Ouacifs qui auront à cœur de s’offrir le chef de file, pour se relancer dans la course pour le titre. Une donne qui n’est pas sans compliquer les affaires des Olympiens qui sont conscients de la difficulté de la tâche. Une chose est sûre : tous les regards seront braqués demain vendredi sur le stade d’Ouacifs qui abritera ce choc. Toujours dans le haut du tableau, la JS Boukhalfa, qui arrive en deuxième position, ira rendre visite à l’AC Yakouren. Une formation en quête de victoires et avide de rebondir. Les Banlieusards de Tizi-Ouzou, qui sont revenus en force ces dernières semaines, ne sont, donc, pas partis pour passer un après-midi de tout repos chez un adversaire qui n’aura pas le droit à l’erreur, sachant qu’un nouveau faux pas ne sera pas sans compromettre ses chances dans la course pour l’accession. De son côté, le FC Tadmaït, qui colle de près au duo de tête, effectuera, lui, un cours déplacement chez la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour. Une équipe qui risque de laisser des plumes face aux visiteurs qui nourrissent l’espoir de remonter à la première place, en cas de défaite du leader et de son dauphin. Pour sa part, l’ES Assi Youcef, qui a retrouvé la joie de gagner, accueillera le CRB Mekla. Une occasion pour les hommes du coach Chebellah de confirmer leurs deux dernières performances. Un pari qui ne sera, cependant, pas facile face aux Rouge et Blanc de Mekla, actuellement en pleine forme. La prudence devrait être de mise chez les jeunots d’Assi Youcef, pour éviter de retomber dans leurs travers. La formation du KC Taguemount Azouz, quant à elle, recevra l’Etoile de Draâ El-Mizan dans un match qui s’annonce palpitant entre deux formations qui joueront libérées de toute pression. Enfin, le FC Ouadhias et l’ES Tigzirt en découdront chez eux respectivement face au CA Fréha et l’ASC Ouaguenoun. Deux hôtes dont il faudrait se méfier, notamment les jeunots d’Ouadhias qui auront fort à faire face à leurs homologues de Fréha, étant déterminés à effacer le faux pas concédé à domicile le week-end dernier

S. K.