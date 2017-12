Le choc de la journée

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 295 lecture(s)

Demain et samedi verront le déroulement des matchs de la 11e journée du championnat de la Régionale 2 (groupe A). Ainsi, les yeux seront braqués sur le match qui mettra aux prises l’ES Bir Ghbalou avec la JS Bordj Menaïel. Deux équipes qui occupent le haut du tableau et qui visent la place de leader, occupée par l’USM Béjaïa, qui, elle, sera en appel samedi chez l’US Soummam. Les gars de Bir Ghbalou, qui sont à la 3e place avec 17 points, tenteront de battre la JS Bordj Menaïel (2e avec 19 points), pour se placer en tête aux côtés des Béjaouis. Mais les visiteurs ne l’entendent pas de cette oreille et feront le nécessaire pour ne pas perdre.

Draâ El-Mizan vise le haut du tableau

De son côté, l’ES Draâ El-Mizan, qui totalise 13 points, accueillera au stade Boumghar l’OS El Kseur et ne jure que par la victoire. Un succès lui permettra de gagner quelques places au classement et de se rapprocher des équipes du haut du tableau. Mais les gars d’El Kseur ne veulent pas, non plus, perdre ce match et sont décidés à ne pas rentrer bredouilles à la maison. Pour les autres matchs de la journée, l’OS Moulediouane sera en appel à Zemmouri pour y affronter le CRZ local dans un match qui s’annonce difficile, mais pas impossible pour les capés de Kamel Arab qui peuvent créer la surprise. Pour sa part, l’ES Timezrit donnera la réplique à l’US Auzia, tandis que Gouraya Béjaïa sera opposée au CM Tidjelabine. La JS M’Chedallah affrontera, pour sa part, le MC Bouira, alors que le WR Bordj Menaïel affrontera le CRB Kherrata. A noter que tous les matchs de la journée sont prévus à 14h30.

M. B.