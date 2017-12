Tizi Rached veut rester sur sa lancée

Par DDK | Il ya 6 heures 57 minutes | 285 lecture(s)

L’Olympique Tizi Rached revient en force ces derniers temps et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, elle veut enchaîner avec un autre succès ce week-end. Les Olympiens accueilleront à Tizi Rached leurs homologues de Delly Ibrahim pour le compte de la 11e journée. Les capés de Ramdane Ait Ramdane ne jurent que par la victoire et sont décidés à rafler la mise, pour gagner quelques marches au classement et finir l’année 2017 sur une bonne note et dans une meilleure place.

Victoire impérative pour Azeffoun et l’USMDBK

Deux autres équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou ne sont pas bien classées et sont appelées à rebondir et à relever la tête. L’USM Draâ Ben Khedda accueillera la JS Akbou, lanterne rouge, tandis que l’ES Azeffoun donnera la réplique à son homologue de la JS Tichy. Les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda et les Marins d’Azeffoun sont condamnés à gagner pour souffler un peu. Car en cas de faux pas, leur situation va se compliquer davantage. L’erreur n’est pas permise pour les gars de l’USMDBK et les Ivahriyen.

Le CRB Tizi-Ouzou dos au mur

Le CRB Tizi-Ouzou qui partage la dernière place au classement avec la JS Akbou en régionale 1 aura une mission délicate face au WA Rouiba. Mais rien n’est impossible et les Communards sont dos au mur et ne doivent en aucun cas rater ce rendez-vous s’ils veulent refaire surface et quitter le bas du tableau. La mission des joueurs du CRB Tizi-Ouzou s’annonce difficile, mais pas impossible. D’ailleurs, on parle du retour de Chabane Meftah à la barre technique en remplaçant Boussaid qui est annoncé sur le départ. Pour les autres matchs de la journée, l’EC Oued Smar affrontera la JS Boumerdès, tandis que l’ESM Boudouaou croisera le fer à la JS Tixéraine. Le WB Saoula se mesurera au CRB Bordj El Kiffan. Enfin, le match entre l’E Sour El Ghozlane et l’IR Birmandreis est reporté à une date ultérieure. A noter que toutes les rencontres auront lieu demain vendredi à 14h30.

M. B.