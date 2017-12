Terminer l’année avec un succès...

Par DDK | Il ya 6 heures 56 minutes | 413 lecture(s)

La JS Azazga disputera son avant-dernier match de la phase aller demain vendredi au stade de Tirsatine.

Une occasion pour les poulains de Chikhi Hocine de finir l’année 2017 sur une bonne note. Après une série de mauvais résultats, la JS Azazga est appelée à se ressaisir et refaire surface lors de la réception de la lanterne rouge, le CA Kouba. Une occasion à ne pas rater pour les camarades de Benmokhtar, pour renouer avec la victoire et redonner le sourire aux supporters qui sont déçus des derniers faux pas enregistrés par leurs favoris. La mission s’annonce à priori à la portée des gars d’Azazga, mais en football, rien n’est gagné d’avance. Les joueurs doivent prendre très au sérieux le CA Kouba, capable de créer la surprise, du moment qu’il cherche à sortir la tête de l’eau et à quitter la dernière place au classement. Ainsi donc, il faut éviter de sous-estimer l’adversaire qui jouera sans aucune pression, contrairement aux Rouge et Noir qui sont condamnés à refaire surface et à se remettre sur les rails, pour que l’équipe gagne quelques marches au classement. ...

De même pour le MB Bouira

Ce sera aussi le cas pour le MB Bouira qui reste sur une victoire à l’extérieur et qui tentera de confirmer son regain de forme et de finir l’année en beauté. Les Bouiris accueilleront leurs homologues de l’IRB Berhoum et ne jurent que par les trois points, pour se rapprocher davantage du trio de tête. En haut du tableau, le Hydra AC aura à en découdre avec le FC Bir El Arch et essayera de revenir avec les trois points qui seront mis en jeu. De même pour l’IRB Aïn Lahdjar qui affrontera le DRB Baraki, avec l’intention de rafler la mise. De son côté, l’USM Sétif recevra l’AS Bordj Ghedir dans un choc qui promet. Le CRB Aïn Djasser qui se bat pour le maintien se mesurera à l’OMR El Annasser, dans une rencontre qui s’annonce difficile. A signaler que toutes ses rencontres sont prévues demain vendredi à 15 heures. En revanche, le match entre le CRB Ouled Djellal et le MB Hassi Messaoud aura lieu le 1 Janvier 2018, à 14 heures, alors que celui qui mettra aux prises le NRB Ouled Derradj avec le Stade africain sétifien est programmé pour le mardi prochain 2 janvier (14h).

Massi Boufatis